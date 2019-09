Andreea Antonescu s-a despărțit de soțul ei. Cum și-a anunțat fetița că ea și tatăl ei nu mai formează un cuplu

Andreea Antonescu a decis să facă lumină în ceea ce privește relația cu soțul ei. Vedeta și Traian Spak nu au vrut să mai facă vreun compromis în căsnicia lor, așa că au decis să se despartă. Actele au fost deja depuse, însă pronunțarea se lasă așteptată, fiind doar o chestiune de timp.

Cei doi au o fetiță împreună și încearcă să nu o afecteze foarte tare această separare. Cântăreața a explicat că Sienna oricum este obișnuită să fie ba în România, ba în America, iar acest lucru o s-o ajute și de acum încolo. “Sienna este deja obișnuită cu faptul că eu și tatăl ei am trăit și separat în ultimii ani, din motive profesionale. Ea este la școală în România, iar eu îmi petrec mai tot timpul cu ea! Știe că vacanțele se petrec întotdeauna în America și cu tati și consider că e un copil fericit. Eu și Traian vom face tot posibilul ca acest lucru să rămână neschimbat.

Fiecare dintre noi doi a intrat în această relație cu anumite bunuri cu care va și rămâne, în urma separării! Cât despre Sienna, am decis împreună ca, spre binele ei, e important să rămână lângă mine, însă Traian va avea un rol activ în creșterea ei, drept care vor petrece timp împreună ca și până acum“, a declarat Andreea Antonescu pentru revista VIVA!.

Motivele care au dus la despărțire

Cântăreața a explicat, voalat, că distanța dintre ei a omorât această relație, ea fiind în România, Spak în Statele Unite.

”În momentul acesta, atât eu, cât și Traian suntem două persoane libere! Nu mai suntem implicați într-o relație, decizie pe care am luat-o împreuna încă de acum câteva luni. Între noi au rămas o relație de prietenie și… procedura birocratică!

Dându-mi seama că planurile noastre nu mai sunt comune, eu am decis să deschid subiectul, asta după ce am analizat situația pe toate părțile. I-am spus sincer care este opinia mea legată de viitorul nostru ca relație, i-am explicat faptul că fiecare dintre noi are dreptul la a-și împlini visele, oricare ar fi ele. Timpul petrecut separat – dezvoltat pe fiecare în direcții diferite, bănuiesc.”, a mai declarat Andreea.