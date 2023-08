Andreea Bălan a cedat ușor avansurilor lui Victor Cornea. A cucerit-o cu un mesaj banal. “Ești genială!”

Andreea Bălan (39 de ani) și-a găsit liniște în brațele lui Victor Cornea (29 de ani) și pare mai îndrăgostită ca niciodată. Cântăreața a fost cucerită iremediabil de tenismen, iar în cadrul unei emisiuni blondina a povestit modul inedit în care s-au cunoscut cei doi și cum au ajuns să formeze un cuplu.

După mai multe relații eșuate, soarele a răsărit și pe strada Andreei Bălan. Cântăreața trăiește o poveste de dragoste de la jumătatea lunii iunie cu tenismenul român, Victor Cornea. Andreea Bălan îl însoțește chiar și la turnee și nu ezită să se afișeze cu tânărul care a reușit să-i cucerească inima.

Cei doi au o relație asumată și se bucură de tot ceea ce trăiesc împreună. În cadrul emisiunii Xtra Night Show, Andreea Bălan a descris modul în care l-a cunoscut pe actualul său iubit.

CITEȘTE ȘI: Cum a surprins-o Victor Cornea pe Andreea Bălan în miezul zilei! Fetițele artistei erau de față: „Ce frumos e!”

Andreea Bălan, cucerită de Victor Cornea printr-un mesaj: „Am răspuns tocmai pentru că avea legătură cu spiritualitatea”

Artista a mărturisit că totul a început după ce a postat un videoclip de câteva minute în care a vorbit despre spiritualitate. Victor Cornea a rămas impresionat de vorbele sale, astfel că a decis să-i lase un mesaj la acel video. Acel mesaj a fost pe placul vedetei, astfel că i-a răspuns, iar de acolo au început să vorbească și până să ajungă să se îndrăgostească unul de celălalt nu a fost nevoie decât de un singur pas.

”Am fost la tine în emisiune și am vorbit despre spiritualitate. Atunci când s-a făcut liniște și am putut să vorbesc așa vreo 2 minute despre spiritualitate și voi m-ați ascultat. Eu am decupat acel filmuleț, l-am pus pe Instagram și s-a viralizat, a făcut 1.5 milioane (nr. de vizionări). El fiind pe spiritualitate și trezit spiritual, a ajuns acest filmuleț la el în feed-ul de Instagram că el nu mă urmărea. Pur și simplu mi-a lăsat un mesaj «Felicitări, Andreea, ești genială». Eu de obicei nu răspund la mesajele bărbaților care îmi scriu «Ce frumoasă sunt», că nu mă interesează. Când mi se scrie să mă cucerească, nu mă interesează, nu răspund. Nu consider că trebuie să mă agăți pe Instagram, nu e locul potrivit. Acestui mesaj am răspuns tocmai pentru că avea legătură cu spiritualitatea și apoi am început să vorbim”, a povestit Andreea Bălan la Xtra Night Show.

De asemenea, Andreea Bălan a mai declarat că în ultimii doi ani a ales să fie singură și să nu se mai implice în nicio relație pentru că și-a dorit să se focuseze pe dezvoltarea sa.

”În ultimii doi ani am ales să fiu singură că toată viața mea am avut relații serioase. De când am fost în liceu până în prezent, relații lungi. Am simțit nevoia să mă cunosc eu mai bine eu personal”, a mai spus Andreea Bălan.

VEZI ȘI: „Te trage în jos, nu mai poate face copii”. Mesajul care a vrut să dinamiteze relația dintre Andreea Bălan și Victor Cornea