Andreea Bălan își dorește să devină, din nou, mămică: ”Da, ne mai dorim un copil!”

Andreea Bălan își dorește să devină, din nou, mămică! Vedeta vrea ca micuța Ella să aibă un partener de joacă cu care să își petreacă timpul.

Andreea Bălan se poate considera o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Artista are o carieră de succes, un soț care o susține și o iubește necondiționat și o fetiță care îi aduce bucurii zi de zi. Însă Andreea vrea să devină, din nou, mămică pentru ca micuța Ella să aiba un partener de joacă. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA BĂLAN NU-ȘI DOREȘTE CA FIICA EI SĂ-I CALCE PE URME: ”E O VIAȚĂ GREA!”)

”Da, ne mai dorim un copil! Ştiu că atenţia se va împărţi la doi, dar în acelaşi timp şi lor le va fi mai bine să fie doi, să aibă cu cine să se joace şi să aibă cu cine să împartă, mai târziu, bunele şi relele.”, a mărturisit Andreea Bălan pentru okmagazine.ro.

Andreea Bălan și George Burcea și-au dorit să aibă copii

Andreea Bălan și George Burcea și-au dorit să aibă copii și nu au bătut pasul pe loc! După șase luni de relație au încercat să aibă un bebe. (VEZI ȘI: ANDREEA BĂLAN, DESPRE DEPRESIA POSTNATALĂ: ”NU MI-A FOST RUȘINE SĂ CER AJUTOR. DEPRESIA POSTNATALĂ ESTE FOARTE GRAVĂ”)

”Noi ne doream fiecare să avem copii, el de la 18 ani, eu de la 28. Şi, după ce ne-am găsit, am decis că nu avem timp de pierdut. După şase luni, am început să lucrăm la Ella, dar nu a venit imediat, a mai durat alte şase luni. Şi, până la urmă, s-a întâmplat în vacanţa din Cambodgia.”, a declarat Andreea Bălan pentru okmagazine.ro.

Andreea Bălan și George Burcea o lasă pe micuța Ella să facă diverse lucruri atâta timp cât nu sunt periculoase pentru ea. Cei doi vor ca fetița lor să experimenteze absolut toate lucrurile frumoase.

"O lăsăm să facă diverse lucruri, atâta timp cât nu este periculos pentru ea. O lăsăm să alerge, să pună mâna pe căţei, să ia tot felul de flori – am obişnuit-o să ia floricica, s-o miroasă şi s-o ofere. Cade, o ridic, o las să se scuture pe mânuţe şi să meargă mai departe… E normal, e copil, o las să experimenteze. Îi place să mănânce şi am încercat să o obişnuim să încerce orice. Iar dacă nu vrea să mănânce, n-o forţăm. Cu Andreea are un program de masă, cu mine altul. Ea, de exemplu, îi mai dă ceva dulce, eu îi dau ciorbă. Cu fiecare dintre noi, că e cu mine, cu mami, cu buni sau cu bona ştie că mănâncă altceva.", a declarat George Burcea pentru okmagazine.ro.