Andreea Bălan, mărturii înfiorătoare din sala de operații: “Eram cusută şi sângeram”

Aflată pe patul de spital, Andreea Bălan a făcut mărturii înfiorătoare despre ceea ce s-a petrecut în sala de operații, la scurt timp după ce a adus-o pe lume pe mica ei prințesă, Clara Maria. În prezent, artista și fetița ei sunt bine, iar în cursul acestei zile, ele ar trebui să fie externate, potrivit dezvăluirilor făcute chiar de soția lui George Burcea.

Andreea Bălan a povestit în cadrul unui nou episod de vlog, pe care l-a făcut în salonul clinicii private în care a născut, ce s-a întâmplat imediat după ce a făcut stop cardio-respirator. Potrivit declarațiilor făcute în timpul filmării, deși medicii reușiseră să închidă operația, ea sângera. În vârstă de 34 de ani, cântăreața consideră că s-a născut a doua oară în ziua în care fetița ei cea mică și a lui George Burcea a venit pe lume.

“Am ajuns în sală la ora 17:00, a început operaţia de cezariană cu anestezie cu tot, la 17:30 a ieşit Clara Maria şi, imediat, cum mi s-a pus la obrăjor şi am pupat-o, imediat am intrat în stop cardio-respirator. De ce? Pentru că am făcut embolie amniotică este un caz foarte rar. Medicii au hotărât că aceasta este problema, eu sângeram peste tot, eram cusută, închisă şi totuşi sângeram. Medicii au luat toate măsurile necesare să cureţe lichidul amniotic şi tot ce trebuia ca nu cumva să ajungă lichiul amniotic în sânge pentru că altfel aş fi murit”, a spus artista într-o filmare făcută publică pe canalul ei de Youtube.

Andreea Bălan și George Burcea sunt căsătoriți

Andreea Bălan (n.: 23 iunie 1984 în Ploiești) este o cântăreață de muzică pop. Vedeta a debutat în muzică în 1994 la emisiunea pentru copii “Ba da, ba nu”. Doi ani mai târziu, artista a lansat primul ei album solo, “Amețiți de fum”. Ea a cunoscut succesul împreună cu Andreea Antonescu, alături de care a format trupa Andrè. După ce formația s-a destrămat, fiecare și-a continuat pasiunea pentru muzică.

Andreea Bălan a devenit mamă pentru prima dată pe 9 octombrie 2016. Ea a adus pe lume o fetiţă sănătoasă de 3,270 kilograme şi 49 de centimetri, căreia i-a pus numele Ella Maya. La cinci luni de la nașterea fiicei sale, cântăreața s-a căsătorit cu George Burcea. Ceremonia a avut loc pe Sunset Beach, o superbă plajă din Malibu California. Visul de a se însura pe o plajă din America a fost al actorului, iar artista a făcut tot posibilul ca acesta să se împlinească. Biletele de avion către America au fost cadoul pe care Andreea Bălan i l-a făcut lui George Burcea la începutul lui 2017, de ziua lui de naştere. “George când era mic și se uita la acel serial, «Sunset Beach» își imagina că într-o zi, când o să crească, o să ajungă în America pe acea plajă… nu știa cum, în ce fel și cu cine, dar la 10 ani i s-a întipărit în minte acea plajă. Atunci când i-am spus că visul i s-a împlinit, a fost foarte foarte emoționat și i-am făcut cadou biletele de avion de ziua lui pe 15 ianuarie”, a mărturisit cântăreața într-un interviu mai vechi.