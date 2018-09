Andreea Bălan, mișcări senzuale cu un dansator latino. S-a întâmplat la lansarea piesei „Un gram de suflet” a Elenei Gheorghe

Andreea Bălan a încins spiritele alături de unul dintre dansatorii invitați la petrecerea prietenei sale, Elena. Ea a fost prezentă la lansarea piesei ”Un gram de suflet” a Elenei Gheorghe, iar febra muzicii latino-americane a cuprins-o imediat.

Ne amintim că Andreea Bălan a devenit expertă în acest domeniu după ce a participat la emisiunea ”Dansez pentru tine”. În toate spectacolele ei, de altfel, cântăreața execută prize extrem de complicate și mișcări lascive care pot fi asociate ușor cu dansurile sud-americanilor cu sânge fierbinte.

Piesa ”Un gram de suflet” lansată de Elena Gheorghe se anunță a fi hit-ul toamnei. Așa spun cei care au ascultat melodia și au vizionat videoclipul acesteia. Povestea clipului a fost construită în jurul stilului de dans ”Bachata sensual”. Acesta ridică la temperaturi extreme atmosfera în cluburile și sălile de dans din întreaga lume.

Elena Gheorghe, provocatoare și sexy

”E primul single pe care îl lansez”, a declarat ea. ”Albumul de pa care a fost extras se află în pregătire de un an și jumătate, împreună cu minunații și talentații băieți de la Epic Records. Am ales ca toată această perioadă să nu mai lansez altceva, să lucrez consecvent și legat la album, să mă racordez la starea mea reală. Tocmai am împlinit 33 de ani, sunt mamă, iubită, abia acum înțeleg ce spun toți despre câtă libertate și bucurie aduce o vârstă a împlinirii depline”.

Elena Gheorghe se simte excelent. Are încrederea în ea însăși, crede în povestea ei de viață și în melodiile pe care le interpretează. Spune că nu îi este teamă să arate tot ceea ce simte, eliberându-se de inhibiții.

”Mă simt bine în pielea mea. Am vrut ca și muzica mea să se apropie de adevărul meu de acum. Dintotdeauna m-am simțit bine în ritmurile latino, cred că temperamentul meu e unul pasional”, a mai spus Elena Gheorghe cu ocazia lansării piesei ”Un gram de suflet”.