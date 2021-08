Andreea Bălan, plină de vânătăi. Artista a povestit prin ce a trecut

Andreea Bălan și Petrișor Ruge formează unul dintre cele mai frumoase cupluri de dasatori din România, aceștia având tot felul de coregrafii complicate, cu care își înnebunesc fanii. Însă, pentru ca dansurile celor doi să fie perfecte este nevoie de multă muncă, de antrenamente, ba chiar și de vânătai!

Recent, artista a postat pe Istastory, un clip în care le arată fanilor săi picioarele pline de vânătăi! ”Să vă prezint vânătăile: vânătaia numărul unu făcută de Petrișor, vânătaia numărul doi făcută de, ghiciți, Petrișor! Vânătaia numărul trei făcută de mine! Am filmat cu Petrișor un dans foarte frumos la piesa amintiri și urmează să postez, în curând, pe canalul de YouTube. Am dansat pe un ponton, de aceea am aceste vânătai, așa că vă rog să mă iertați. Să ai vînătăi și să fii fashion nu se potrivește, dar în cazul meu facem să se potrivească!”, a spus Andreea Bălan pe Instastory.

Dans cu peripeții pe litoral Recent, Andreea Bălan a avut parte de alte peripeții alături de partenerul său de dans, Petrișor Ruge. Recent, Andreea Bălan a susținut un show spectaculos într-un resort din staţiunea Venus, însă… a avut parte și un un mic incident, pe care l-a și postat pe contul său de Instagram. În timpul dansului, în timp ce au făcut câteva mișcări mai complicate, Petrișor a fost la un pas să o scape pe Andreea. În încercarea de a o prinde, artistul și-a încurcat mâna în părul ei, însă, totul s-a terminat cu bine și cei doi și-au dus la capăt numărul de dans. ”Body-ul are 3 kg, parul 1 kg, eu 49 kg … ridica @petrisor_ruge ceva ?‍?? Si cam acestea sunt sunetele pe care le scot cand dansez ?”, a scris Andreea Bălan alături de clipul buclucaș. a scris Andreea Bălan alături de clipul buclucaș.

Sursa foto&video: Arhiva Cancan, Instagram Andreea Bălan