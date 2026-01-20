Roger Allers, unul dintre regizorii celebrului „Lion King”, a murit la 76 de ani

Roger Allers, co-regizorul filmului „The Lion King” („Regele Leu”), a murit la vârsta de 76 de ani.

Directorul executiv al companiei Walt Disney, Robert Iger, l-a comemorat pe Allers într-o postare pe rețelele de socializare duminică.

„Roger Allers a fost un vizionar creativ ale cărui numeroase contribuții la Disney vor dăinui pentru generațiile viitoare. A înțeles puterea unei povești extraordinare, cum personajele de neuitat, emoția și muzica se pot combina pentru a crea ceva atemporal. Munca sa a contribuit la definirea unei ere a animației care continuă să inspire publicul din întreaga lume și suntem profund recunoscători pentru tot ceea ce a oferit companiei Disney. Inimile noastre sunt alături de familia, prietenii și colaboratorii săi”, a transmis Iger pe Instagram.

Roger Allers a coregizat filmul The Lion King (Regele Leu), lungmetraj animat nominalizat la Oscar. Filmul a fost un succes în box office, devenind cel mai profitabil lungmetraj al anului 1994, dar și unul dintre cele mai îndrăgite filme de animație din toate timpurile. Allers a adaptat, de asemenea, scenariul pentru musicalul „Regele Leu” de pe Broadway, care i-a adus o nominalizare la premiul Tony în 1998.

Colegul lui Allers de la Disney, Dave Bossert, a distribuit vestea morții lui Allers pe Facebook, împreună cu o fotografie cu ei doi, scrie ABC News.

„Roger a fost un artist și regizor extraordinar de talentat, un adevărat pilon al renașterii animației Disney. A început la Disney realizând concepte de pre-producție pentru Tron. Apoi a devenit artist scenarist la Oliver & Company și Mica Sirenă și alte filme, devenind în cele din urmă șeful scenariului la Frumoasa și Bestia. A fost, fără îndoială, unul dintre cei mai amabili oameni pe care ai putea spera să-i cunoști și alături de care să lucrezi”, a scris Bossert.

