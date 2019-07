Andreea Bălan, scene-șoc la un concert. Dansatoarea ei a venit beată mangă

Andreea Bălan, surpriză de proporții la un concert. Una dintre dansatoarele ei a comis-o grav.

Andreea Bălan este, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate artiste din showbiz-ul românesc. Concertele ei te lasă cu gura căscată, iar vedeta muncește din greu pentru a le oferi fanilor ei cea mai bună versiune a sa. Însă… nu întotdeauna lucrurile merg ca pe roate. Andreea Bălan mai are și parte de surprize la concerte.

Așa cum s-a întâmplat, la un moment dat, când artista s-a trezit pe scenă cu una dintre dansatoarele ei, în stare de ebrietate. Bineînțeles, Andreea Bălan a reacționat și a sancționat-o pe tânără.

“S-a întâmplat ca o dansatoare să vină mai euforică şi i-am dat amendă! Problema nu era că a băut, fiecare face ce vrea… Dar să-mi dansezi. Dacă tu bei înainte, nu mai poţi… Nu a mai făcut coregrafia. A intrat pe scenă şi se uita la noi, nu ştia unde este”, a povestit Andreea Bălan la “Răi Da Buni”.

Trupa André s-a reunit

Andreea Antonescu a vorbit prima dată despre reunirea trupei André într-un articol postat pe blogul său oficial, pe care l-a numit: "ANDRÉ capitolul II". La început, cântăreața a rememorat anumite experiențe trăite în copilărie și a subliniat că, după aproape 20 de ani de la destrămarea formației, ea și Andreea Bălan s-au maturizat și au decis să cânte din nou împreună.

“Am râs, am plâns, am dormit, am trăit cele mai mari emoții și am ajuns de la agonie la extaz alături de Andreea Bălan. Da, ne-am și certat, nu ne-am mai vorbit, n-am vrut să ne mai vedem sau auzi, dar viața ne-a adus de fiecare dată împreună, mai ales în situații de cumpănă, până am devenit o familie. Cu bune și cu rele, cu surle și trâmbițe, ni s-a dovedit de prea multe ori că noi două avem o legătură aparte. Prea multe coincidențe și mult prea multe situații ne-au adus mereu una lângă cealaltă, până am realizat că nimic nu e întâmplător și ne-am supus”, a scris Andreea Antonescu pe blogul ei.