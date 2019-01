Andreea Bălan și-a scos la vedere burtica de graviduță! Este însărcinată în 8 luni

Andreea Bălan așteaptă al doilea ei copil, vedeta fiind în a opta lună de sarcină. Ea și-a scos la vedere burtica pe Instagran, cu o poză pe care fanii ei au comentat-o îndelung.

„32 de săptămâni și mă simt minunat, iar brăduțul tot nu îl desfac ?”, a scris artista în mediul online.

„Cât de frumoasa ești și cât de bine arați, parca zici că nici nu ai bebe în burtică, așa burtica mică ai. Sarcină ușoară și bebica sa vina pe lume sănătoasă”, „Când spui Andreea Bălan, imediat îți vine în cap ANDRE, am crescut odată cu voi, odată cu tine și chiar am venit de câteva ori să te văd și chiar am și vorbit. Și o coincidență, amândouă am rămas însărcinate aproape în același timp (la primul bebe). Sarcina ușoară, ești superbă și să îți trăiască bebelinele, să crească mari și sănătoase”, „Ce poate să își dorească o femeie??? Decât să mănânce bine, să nu se îngrașe și să arate bine după 2 sarcini! Ești o norocoasă superbă, Andreea!”, i-au transmis prietenii.

Andreea Bălan este căsătorită cu actorul George Burcea din luna martie a anului 2017. Cei doi au împreună o fetiță, Ella.