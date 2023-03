Andreea Bălan şi Andreea Antonescu s-au făcut de râs la America Express! Motivul pentru care Antena 1 a refuzat să difuzeze imaginile la TV

Andreea Bălan și Andreea Antonescu au făcut echipă în aventura din „America Express”. Cele două au intrat încrezătoare în competiție și s-au dovedit o echipă foarte puternică. Acestea au ajuns până în marea finală, dar drumul nu a fost unul ușor, ci a fost presărat cu nenumărate momente grele, unele chiar stânjenitoare.

Andreea Antonescu și Andreea Bălan au intrat determinate în competiția „America Express” și încă de la început și-au propus să ajungă în marea finală, lucru pe care l-au și făcut. Pentru a ajunge aici au trecut prin multe, și-au depăși cu mult limitele și au trecut și prin episoade mai puțin plăcute, chiar stânjenitoare.

În cadrul unui podcast, Andreea Antonescu a mărturisit să ea și colega sa de echipă au avut o mare problemă în competiția de pe „Drumul Aurului”. Se pare că unul dintre cei mai mari dușmani al celor două a fost vezica. Mai exact, acestea trebuiau să meargă destul de des la toaletă, iar uneori asta le-a costat scump, făcându-le chiar să piardă jocuri. Cele două au ajuns în punctul în care chiar s-au gândit să își pună pampers pentru a elimina acest dezavantaj.

„Viețile noastre nu sunt atât de extreme pe cât e America Express, unde trebuie să trăiești cu un euro pe zi. Crede-mă, tu uiți că ai un euro pe zi. Au fost momente în care am pierdut mult și eu, și Andreea, pentru că, ghici ce, îmi cer scuze, dar am vrut să ne ducem să facem pipi.

Dându-ne seama că un pipi ne poate costa o competiție întreagă, am zis că de data viitoare ne punem pampers. Vorba vine, nu am ajuns în punctul ăla”, a declarat Andreea Antonescu, în cadrul podcast-ului realizat de Radu Țibulcă.

(CITEȘTE ȘI: OBICEIUL STRANIU AL ECHIPEI ANDREEA BĂLAN – ANDREEA ANTONESCU LA AMERICA EXPRESS: „NOI NE TREZIM ÎN FIECARE DIMINEAȚĂ MAI DEVREME PENTRU ASTA”)

Andreea Antonescu, însărcinată în „America Express”

În cadrul aceluiași podcast, Andreea Antonescu a vorbit și despre faptul că în „America Express” a plecat însărcinată, fără să știe. Se pare că artista nu a primit nici un semn că în pântecele ei se află un bebeluș și a dus toată competiția fiind însărcinată. Singurul lucru ce a pus-o pe gânduri a fost faptul că spre final a realizat că luase câteva kilograme în plus, chiar dacă pe „Drumul Aurului” mesele copioase au fost destul de rare.

„N-am avut niciun fel de semn. Singura chestie care ni s-a părut ciudată și mie și Andreei era că ne-am îngrășat. Am legat o cămășuță încă de la începutul, la burtă, și am purtat-o și spre final. Atunci nu o mai puteam lega. Am zis: Doamne, dar cât am putut să mă îngraș să mă fac cât malul! Eu mi-am dorit foarte mult să mai am un copil și amândoi ne-am dorit (n.r.: se referă la fostul ei iubit).

Fetița a fost foarte dorită. Atunci a început chinul. Eu am știut ce am mâncat și băut în America Express. Automat, având încredere în medicul meu ginecolog, i-am zis: domnule, am mâncat viermi. Mi-a zis medicul: proteină. Eu mai știu ce Doamne, iartă-mă am mâncat pe acolo… Nu am putut trăi cu conștiința împăcată. Chiar am o fetiță perfectă, a doua fetiță perfectă”, a mai spus Andreea Antonescu.

(VEZI ȘI: SCANDAL LA AMERICA EXPRESS ÎNTRE ANDREEA BĂLAN ŞI ANDREEA ANTONESCU! ŞI-AU ÎMPĂRŢIT REPLICI DURE LA ANTENA 1, IAR ACUM SE EVITĂ)