Andreea Bănică, dezvăluiri şocante. Prin ce situaţie halucinantă a trecut artista: ”M-am bătut cu un tirist”

Andreea Bănică a făcut în cadrul unui interviu recent, mărturisiri neaşteptate. Cântăreaţa şi-a adus aminte de un incident scandalos prin care a trecut înaintea unui concert. Vedeta a fost agresată de un tirist chiar înaintea unui concert.

Andreea Bănică şi-a deschis sufletul în faţa fanilor săi şi a povestit pentru revista Unica, cum, în urmă cu mulți ani, s-a bătut cu un şofer de tir. Cântăreaţa şi-a adus aminte clipele de teroare prin care a trecut.

”Cu foarte mulți ani în urmă, pe când mă despărțisem de Cristina, am plecat la un concert departe și m-am bătut cu un tirist. Urât din partea mea, dar din partea lui și mai urât, pentru că venea super supărat să dea într-o femeie, eu pe atunci o copilă, femeie în devenire”, a mărturisit artista.

”Țin minte că m-am lovit. Mă machiasem în genunchi, pentru că el mi-a dat cu piciorul”

”Am amintiri de genul acesta că na, oamenii sunt diferiți și bărbații, uneori, ne tratează ca și când am fi bărbați și vor să se bată cu noi de la egal la egal. Mi se pare stânjenitor, pentru un bărbat, să vrei să dai într-o femeie. Dar se întâmplă. Cred că toți și toate am pățit. Țin minte că m-am lovit. Mă machiasem în genunchi, pentru că el mi-a dat cu piciorul”, a mai povestit Andreea Bănică despre incidentul respectiv.

”Aveam o lovitură mare și mă machiasem în așa fel încât să nu se vadă. Era perfect. Culmea, a început ploaia spre sfârșitul evenimentului și a căzut machiajul meu și a început să iasă la iveală lovitura. A fost la final. Nu-ți spun cum am fugit. Nu m-am mai întors să dau autografe, tocmai ca să nu se vadă vânătaia din genunchi”, a completat cântăreața.

Andreea Bănică, familia perfectă

Andreea Bănică și soțul acestei formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi se cunosc încă din adolescență și tot de atunci se iubesc. Aceștia au deja 13 ani de mariaj și doi copii frumoși și pare că nimic și nimeni nu le poate strica armonia din familie.

„Puțini oameni mai știu acum, dar noi ne-am căsătorit chiar de ziua mea. Mi-am dorit să fie o zi specială, să o țin minte toată viața ca pe cea mai frumoasă aniversare. I-a convenit și lui Lucian, că scăpa cu un singur cadou. După nuntă a venit imediat și Sofia, peste ceva ani și Noah, dar când mă uit la poze retrăiesc așa intens ziua aia, de parcă ar fi fost ieri.

Mă bucur că am reușit să avem o relație așa lungă și frumoasă, că am fost binecuvântați ca iubirea noastră să dea roade și că am mers prin viață împreună încă de la începuturi… Sunt îndrăgostită și acum de #AcelasiIubit de la Eforie, care mi-a furat un sărut pe faleză când eram puștoaică.”, a declarat Andreea Bănică, în urmă cu ceva timp.

