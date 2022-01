Andreea Bănică, pregătită pentru două operații estetice: “Buze mai mari și o ridicare de sâni”

Andreea Bănică și-a propus să aibă mai multă grijă de ea, motiv pentru care ia în calcul să treacă prin două operații estetice. Ar fi primele la care ar apela artista, care, oricum, arată foarte bine, deși a avut două sarcini.

Mai exact, Andreea Bănică își dorește buze mai mari, dar și o ridicare a sânilor, fiind conștientă că înaintează în vârstă. La finalul anului trecut, artista mărturisea că nu a apelat, până acum, la intervențiile estetice. Situația ar urma să se schimbe, însă, în viitorul apropiat.

“Nu am făcut nicio operație estetică, deși mă gândesc. Mă dau foarte tare cu ruj pe lângă ca să am buza cât mai mare, dar pe viitor îmi doresc și eu buze mai mari și îmi doresc o ridicare de sâni pentru că înaintez în vârstă”, a spus Andreea Bănică, pe Instagram.

Andreea Bănică: “Mi-am făcut o mezoterapie injenctabilă”

Până atunci, Andreea Bănică a fost, miercuri, într-o vizită la cabinetul medicului estetician, pentru a-și face câteva tratamente faciale, în așa fel încât să aibă un ten perfect. Artista a apelat la mezoterapia injectabilă, astfel că în prezent are un chip de nota 10.

“Am plecat anul acesta cu gândul să am mai mută grijă de mine. Voi începe mergând la o clinică. Astăzi o să fac un tratament. Vreau să fiu și mai frumoasă, așa că încep cu un tratament. Mi-am făcut o mezoterapie injenctabilă pentru un look fresh și gata pe azi”, a povestit Andreea Bănică, pe Instagram.

Căsătorită cu Lucian Mitrea

Andreea Bănică și Lucian Mitrea sunt împreună de 24 de ani, iar în 2008 au ales să se căsătorească. Cei doi au împreună doi copii, Sofia și Noah. În vara anului trecut, artista a fost întrebată dacă ia în calcul să-și mărească familia. Venirea pe lume al celui de-al treilea copil ar fi fost posibilă doar cu o anumită condiție.

“Dacă eram mai tânără, da! Cu tot cu bonă la pachet! Lor trebuie să le ofer toată atenția din lume!”, a transmis Andreea Bănică pe contul ei de Instagram, la InstaStory.

