Andreea Bănică s-a revoltat. Cum și-a ”certat” urmăritorii pentru că nu i-au vizualizat rețetele

Andreea Bănică nu se limitează doar la cariera sa muzicală, ci este foarte activă și în mediul online, unde împărtășește momente din viața personală, trucuri de beauty și chiar rețete culinare.

Artista, cunoscută pentru pasiunea sa pentru gătit, obișnuiește să le ofere urmăritorilor săi sugestii de preparate delicioase, în special din bucătăria tradițională românească. Cu toate acestea, vedeta a ajuns recent să fie nemulțumită de interesul scăzut al publicului pentru aceste postări, deși primește constant mesaje prin care i se cer detalii despre felurile de mâncare pe care le pregătește.

Printre preparatele preferate de familia artistei se numără tocănița de cartofi, ciorbele și orezul cu legume sau pui. Andreea Bănică s-a străduit să împărtășească din experiența ei culinară și să le ofere fanilor sfaturi prețioase pentru a obține preparate gustoase și echilibrate. Deși videoclipurile în care prezintă rețetele sunt atent realizate, implicând atât filmare, cât și editare minuțioasă, acestea nu par să primească atenția așteptată.

Situația a devenit frustrantă pentru vedetă, care a observat o contradicție în comportamentul publicului: deși clipurile sale culinare nu au un număr mare de vizualizări, primește numeroase mesaje în care fanii îi solicită rețete și sfaturi. Acest lucru a determinat-o să își pună problema dacă merită să mai investească timp și energie în realizarea acestor materiale.

„Eu sincer nu vă mai înțeleg. Am făcut câteva rețete pe care le-am postat, nu v-ați uitat prea mulți. Astăzi am primit foarte multe mesaje cum că vă doriți rețeta pilafului, orezului, cum vreți să îi spuneți. Orez cu pui. Nu am mai filmat, pentru că atunci când le pun, voi nu vă uitați.

Eu, ca să fac treaba asta, stau foarte mult în bucătărie, ca să fac mâncarea și gustoasă, mă concentrez. Să fie gustoasă pentru toată familia. În același timp trebuie să filmez pas cu pas, să montez acest videoclip, pas cu pas, să nu omit ceva, iar apoi să vă fac și un text ca să înțelegeți rețeta”, a transmis Andreea Bănică.