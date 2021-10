Andreea Bănică s-a vaccinat cu a treia doză de ser anti-COVID. “Mă întristează că și la acest capitol suntem codași la nivelul UE”

Andreea Bănică s-a vaccinat, în această săptămână, cu a treia doză de ser anti-COVID. Artista trage speranțe că, într-un final, pandemia va fi învinsă, iar oamenii își vor relua viața de dinainte.

Andreea Bănică este, însă, dezamăgită că România stă prost la capitolul imunizare, comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană. A mai precizat că s-a vaccinat pentru a se proteja atât pe ea, cât și pe cei din jurul său.

“Săptămâna asta am făcut a 3-a doză de vaccin. Am făcut prima doză imediat ce a fost posibil pentru că doar așa am simțit că mă pot proteja pe mine și pe cei dragi, iar acum am repetat, conform protocolului. Nu încerc să influențez sau să conving pe nimeni de nimic, este strict alegerea familiei noastre, dar mă intristează că și la acest capitol suntem codași la nivelul UE. Sănătate multă vă doresc și să dea Dumnezeu să depășim cât mai repede această perioadă pe care nu credeam că o vom trăi vreodată”, a scris artista pe o rețea socială.

Andreea Bănică s-a imunizat anti-COVID. Care este media de vaccinare în România

În urmă cu o săptămână, Raed Arafat, șeful DSU, a declarat că vaccinarea cu a treia doză este recomandată pentru persoanele vaccinate complet, chiar dacă testul de anticorpi arată că sunt protejați. Totodată, o persoană care a fost vaccinată cu două doze și a trecut prin boală nu mai are nevoie de o a treia doză.

“Vaccinul nu are contraindicații la a treia doză, dar omul nu are nevoie de ea dacă este în această situație. Media de vaccinare pe plan mondial este de 45%. România este sub ea. Nu media europeană, media europeană este mult mai sus. Noi suntem undeva pe la 30 – 30 şi ceva la sută. Media mondială – care include Africa, Asia, toată lumea – este 45%”, a declarat Raed Arafat.

