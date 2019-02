Andreea Berecleanu se numără printre mamele moderne din showbiz, astfel că nu consideră că e greșit ca fiul ei să aibă o iubită înainte de a împlini vârsta buletinului. Frumoasa prezentatoare TV a făcut câteva mărturisiri umitoare despre relațiile de dragoste ale lui Petru, care are 13 ani.

Andreea Berecleanu, mărturisiri uimitoare despre relațiile amoroase ale fiului ei de 13 ani

Frumoasa vedetă de la Antena 1 a acceptat invitația lui Mihai Morar de a fi prezentă în emisiunea pe care acesta o prezintă. În cadrul interviului, Andreea Berecleanu a vorbit despre iubitele băiaului ei, care… surpriză! Nu-i arată fotografii cu partenerele lui mamei sale, ci tatălui vitreg, medicul estetician Constantin Stan.

“Petru are iubite. E normal să aibă iubite la vârsta lui. Nu e normal să avem noi iubiţi şi iubite la vârstele noastre. Pe toate le cheamă Eva, ca pe sora lui. S-au nimerit câteva Eve în viaţa lui. Nu ştiu cât seamănă, nu le cunosc pe toată. Nu mi le arată, i le arată lui Constantin. Una dintre prietene i-a arătat-o soţului meu pe telefon şi nu i-am spus să mi-o arate şi mie. Apoi, mi-a zis că o să mi-o arate peste două săptămâni şi mie”, a povestit prezentatoarea Observatorului în cadrul emisiunii “Răi da’ Buni”.

La un moment dat, Andreea Berecleanu a vorbit și despre problemele pe care le-a avut la coloană și din cauza cărora a fost nevoită să ia o pauză de la pasiunea de a schia. Recent însă, ea și-a pus din nou schiurile în picioare și s-a distrat pe pârtie alături de fiul ei, Petru.

“Am făcut o pauză acum cinci ani, din cauza problemelor pe care le-am avut la coloană. Cine nu are accidente pe pârtie? Dar nu acesta a fost motivul. Am fost sfătuită la acel moment, între timp am mai făcut recuperare serioasă de cinci ani şi sunt mult mai bine. După cinci ani am schiat cu Petru (…). Constantin a avut prezentările la congres şi eu cu Petru am schiat”, a mai spus Andreea Berecleanu.