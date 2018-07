Andreea Berecleanu, mesaj emoționant pentru mama ei: ”Nu am reușit încă să te egalez…”

Mare, sărbătoare, mare în familia Andreei Berecleanu. Este ziua de naștere a mamei Andreei, iar prezentatoarea TV i-a transmis celei care i-a dat viață un mesaj extrem de emoționant. (Cele mai bune oferte laptopuri )

Astăzi, Andreea Berecleanu își sărbătorește mama deoarece este ziua ei de naștere. Și, bineînțeles, nu putea ca ziua asta să treacă fără ca prezentatoarea TV să-i transmită un mesaj extrem de emoționant celei care i-a dat viață.

”Am zâmbetul tău și privirea lui tata. Am bunătatea ta, dar și îndârjirea lui de a face bine! Nu am reușit încă să te egalez la eleganța de a trece peste orice situație, mai ales cele neplăcute. Ești aceeași de la 38 de ani, când purtai o rochie albastru cu roșu și tăiai un pepene pe o masă in curtea plină cu flori. Este una dintre imaginile rămase în memoria mea. Timpul s-a oprit atunci. Astăzi e ziua ta și ca de obicei te gândesti cu dragoste la toți cei pe care îi iubesti. Dincolo de viață. Dincolo de moarte. Tu ești altfel, așa cum sunt mamele, unice! La mulți ani, mama!”, a scris Andreea Berecleanu pe contul ei de Facebook.

Tatăl Andreei Berecleanu a murit anul trecut

Tatăl Andreei Berecleanu s-a stins din viață anul trecut. Sărbătorile de iarnă au fost unele triste pentru prezentatoare pentru că sunt primele pe care le-a petrecut fără tatăl ei. Chiar în ziua de Crăciun ar fi fost ziua de naştere a tatălui ei.

„Nu am făcut scrisoarea pentru Moş Crăciun şi nici nu ştiu dacă o să o fac. Anul acesta aştept să treacă liniştit, să se ducă. A fost un an neliniştit şi trist pentru mine şi vreau să se plece cât mai repede. De Crăciun vreau să-mi amintesc de tata, atunci când era ziua lui de naştere, şi într-un fel sau altul să ne amintim de el şi să…e foarte greu să vorbesc despre asta, pentru că nu ştiu cum va fi acest Crăciun fără el", declara Andreea Berecleanu în urmă cu câteva luni.