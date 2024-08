Andreea Esca, aniversare cu surpriză bombă! Ce au făcut Alexia și Aris Eram pentru mama lor, știrista a înlemnit

Andreea Esca se află în vacanță în Grecia cu soțul ei, asta după ce a petrecut o vacanță de nota 10 în Delta Dunării. În pragul zilei sale de naștere, vedeta Pro TV a avut parte de o surpriză neașteptată din partea copiilor ei. Iată ce i-au pregătit Alexia și Aris!

Andreea Esca urmează să împlinească 52 de ani pe data de 29 august 20424. Cu ocazia zilei sale de naștere, vedeta Pro TV a plecat în Grecia alături de soțul ei, pentru a petrece o vacanță de vis. Din dorința de a-i face o surpriză mamei lor, Alexia și Aris nu au mai stat pe gânduri. S-au îmbarcat în primul zbor spre destinația elenă, au luat barca, și au străbătut aproape toată țara pentru a fi alături de mama lor.

Întreaga expediție a fraților Eram a fost filmată și postată pe Instragram, exact l fel cum au făcut și cu reacția știristei de la Pro TV. Fără să se aștepte măcar o secundă să-i vadă, Andreea Esca s-a trezit cu cei doi copii ai săi chiar la micul dejun.

Purtând o rochie albastră, ușoară, de vară, jurnalista are ochii plini de bucurie la vederea copiilor săi. După câteva clipe de uimire, încă nevenindu-i să creadă că toată familia s-a reunit departe de casă, se lasă cuprinsă de fericire.

Cel care a filmat întreaga scenă a fost chiar soțul ei, Alexandre Eram. Mimica fericită a bărbatului este de excepție. Se pare că Alexia și Aris au organizat totul împreună cu tatăl lor, făcând un gest cu adevărat special. În astfel de momente, florile și cadourile devin secundare… Timpul petrecut împreună într-o zi specială e ceea ce contează cu adevărat!

„Astazi am zburat in Grecia ca sa ii facem mamei surpriza de a fi cu ea, de ziua ei❤️ Asa ca am plecat cu Aris dimineata, am avut cateva peripetii pe drum, dar am ajuns in timp. Este prima data, cand mama nu si-a dat seama de ce ii pregatisem. De altfel, se vede clar din reactia ei 😂😂😂. Acum asteptam impreuna 29 august! Te iubim!❤️”, a scris Alexia pe Instagram.