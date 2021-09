Andreea Esca este, fără îndoială, una dintre vedetele veritabile ale României ultimilor 30 de ani. Una dintre prezentatoarele emblematice, poate cea mai importantă figură ”de pe sticlă”, cu o carieră imaculată și o viață privată așijderea. Este căsătorită, nu a trecut prin divorțuri ca alte vedete de top și debordează de energie, de fiecare dată. Andreea și-a ținut micile secrete cât de departe a putut de ”gura lumii” și de ”ochii presei”. Pentru ea, profesia a însemnat și înseamnă totul.

Dar pentru ca, profesional, să reziști în top atâta vreme, ai nevoie întotdeauna și de oameni puternici care să te susțină. Se spune că orice bărbat puternic are în spate o femeie puternică. De ce nu ar fi însă valabilă și reciproca? Andreea Esca face parte din categoria care are, probabil, în spate mai mulți bărbați puternici. Soțul, colegii, colaboratorii din radio etc.

Printre aceștia se află și un colaborator, care, de mai mulți ani, este alături de ea. Acesta este un artist atât în meserie, cât și în momentele în care trebuie să îi aducă zâmbetul pe buze știristei. Andreea Esca și Eugen Lumezianu sunt atât de apropiați încât ai putea crede altceva dacă nu ai ști că vedeta de la PRO TV este căsătorită cu Alexandre Eram. Iar declarațiile Andreei Esca despre căsnicia cu Alexandre Eram îți alungă, imediat, acest gând. CANCAN.RO vă prezintă mai multe imagini cu cei doi, semn că relația este una extrem de apropiată și de veche.

Andreea și-a ”desenat” atât profesia, cât și căsnicia numai în cuvinte care ating superlativul. De multe ori a făcut-o, iar cei 21 de ani de când merge la brațul afaceristului Alexandre Eram sunt, probabil, argumentul celor spuse de ea. Alexandre Eram a fost aproape mereu alături de femeia care i-a dăruit doi copii minunați, Alexia și Aris, iar în colțul lor de rai zâmbetul are cuvântul! Dar nu tot timpul!

Andreea Esca, la restaurant alături de partenerul ei

Aproape. Pentru că super-vedeta Andreea a avut și are și momente când nu se dedică doar familiei, ci și profesiei. Alexandre, prins cu afacerile, a mai dispărut din peisajul descris atât de frumos de soția sa. Iar mega-prezentatoarea de la PROTV s-a refugiat în profesie, unde și-a găsit un partener pe măsură. Eugen Lumezianu, președintele Asociației pentru Educația prin Artă, este cel care i-a câștigat încrederea. Și, nu de puține ori, cei doi și-au dat întâlnire! Fie la restaurant, unde au avut unele lucruri de discutat, fie chiar la colțul străzii, asta pentru că ar avea sediile firmelor apropiate.

Imaginile pe care CANCAN.RO vi le prezintă, în trei secvențe diferite, spun totul despre prietenia ce se leagă între Andreea Esca și Eugen Lumezianu, un adevărat confident al îndrăgitei ”PROTV-iste”. La restaurant s-au întâlnit cei doi, în urmă cu ceva timp, acolo unde s-au retras la o masă. O cafea și un spumant au comandat Eugen și Andreea.

El a început ”discursul”, ea l-a ascultat, calmă. I-a răspuns, apoi, în timp ce a strâns ochelarii în mână. Eugen s-a aplecat, puțin, peste Andreea, căutând ceva în geantă. Ea nu s-a speriat de apropiere. El a revenit, iar discuția a continuat. După mai bine de o oră, au părăsit restaurantul. A condus-o până la colțul casei. Ea s-a retras, mulțumită fiind de felul în care a decurs totul.

A privit-o prin ochelarii fumurii pe Esca

O lună mai târziu, șoferul Andreei cobora, grăbit, din mașină. Și-a făcut de treabă fix când lângă bolidul de lux a apărut Eugen Lumezianu. Prin ochelarii fumurii a privit-o pe Andreea Esca, aflată pe bancheta din spate. A schimbat câteva cuvinte cu ea, după care s-a retras. Șoferul a primit acceptul să revină, iar mașina a demarat către locuința prezentatoarei. Acolo, omul cu volanul a ajutat-o pe super-vedetă cu bagajele până la intrarea în casă.

Din nou la masă. De data aceasta, îmbelșugată. Întâlnirea cu partenerul ei s-a petrecut în urmă cu aproximativ două săptămâni. Un pub de pe lângă vila vedetei a fost provocarea, unde Eugen, ca un adevărat gentleman, a ajuns înaintea Andreei. A așteptat și a întâmpinat-o. Cârciuma, goală. Întâmplare, rezervare? Nici nu contează. Cei doi au urcat și au comandat. S-au înfruptat din bucatele alese, timp în care au conversat, preț de două ceasuri.

Apoi, Eugen a condus-o pe Andreea până la ”colț”, la doi pași de locuința celei care se confundă cu postul din ”Pache Protopopescu”. Apropierea dintre Andreea Esca și Eugen Lumezianu pare mai sudată ca niciodată. Și durează de ceva ani.

Cum l-a cunoscut Andreea Esca pe Alexandre Eram: ”L-am văzut așa de frumos!”

Andreea Esca și Alexandre Eram s-au căsătorit pe 29 aprilie 2000, la Catedrala Sfântul Iosif din București. Ana și George Copos i-au cununat. La scurt timp, s-a născut Alexia. A urmat și un băiețel, Aris. Andreea avea să-și amintească de clipele când a dat cu ochii de cel care avea să-i devină soț. „Prima dată l-am văzut la o petrecere, la un restaurant pe malul lacului. L-am văzut printre oameni și mi-a plăcut foarte mult. L-am văzut așa de frumos și am întrebat o prietenă cine este băiatul acesta. Lavinia Sârbu, fosta soție a lui Adrian Sârbu, se ocupa de vestimentația noastră la Pro TV pe vremea aceea și mi-a zis: știu eu, stă cu noi pe stradă, sacourile voastre le facem la fabrica unde lucrează el. Vrei să ți-l prezint? Îl cheamă Alexandru. Da, îi zic.

L-a chemat și am început să vorbim. Mi-a spus că e francez. El era directorul fabricii. Lucra acolo pentru că tatăl lui îl cunoștea pe omul care avea această fabrică. I-am zis Laviniei că, data viitoare când se duce la fabrică, să-mi spună și mie, că trebuie să merg neapărat”, dezvăluia Andreea Esca, într-un interviu pentru revista Tango.

Andreea Esca renunțase, dar norocul i-a surâs

Andreea Esca avea să continue ”asaltul”. „M-am dus la fabrică, m-am prefăcut interesată de tot ce e acolo, dar el nu m-a sunat. Ne-am mai dus o dată, tot degeaba… Apoi am auzit că pleacă în vacanță și am înțeles că era într-o relație. Am văzut că nu reacționează în niciun fel, dar eu am mai încercat.

Trecuse vara, eu mă mutasem într-o casă nouă și zic: taci că îl sun acum și îi spun că îmi trebuie ușa, că aveau și uși la fabrica aceea. Mi-a trimis pe altcineva, n-a venit el, așa că n-am rezolvat nici cu ușa. N-am rezolvat nici mergând la standul de baterii Fulmen pe care îl aveau la SAAB, deși m-am dus în fiecare zi să fac reportaje acolo… Ba chiar la stand, într-o zi, era și cu fata aia cu care era el atunci. Era superbă, dar… ce să facem? I-am zis «bună» și am plecat. La un moment dat l-am invitat la jurnal. N-a venit, a zis că nu poate. Până la urmă, văzând că nu vrea și nu vrea, a început să-mi iasă din cap. Mi se păruse că făcusem tot ce puteam să fac.

Am lăsat undeva în spate proiectul și mi-am văzut de viață. Peste câteva luni, m-am dus la o petrecere la Vox Maris, cu prietenul meu care mă adusese la Soti. Cum stăteam noi la masă, pe cine văd? Pe el. Era cu un prieten! Când l-am văzut, a fost groaznic, s-a reactivat totul, că eu nu sunt în stare să abandonez!

L-am văzut și i-am zis că mi-a rămas dator, că nu a venit la jurnal. O să vin, a zis el. I-am spus eu când să vină și am plecat. Dar în ziua aia nu a venit! Atunci am zis: Gata! Dar am primit un fax haios, cu un desen cu un om care își smulgea părul din cap și în care scria că îi pare rău că nu a putut să ajungă. Era chiar foarte haios scris. Și a doua zi a venit după jurnal și m-a așteptat cu flori. Ne-am dus la un restaurant și, gata, s-a rezolvat. Din ziua aceea am rămas împreună”, a încheiat povestea Andreea Esca.

Aceasta este super-prezentatoarea pe care toți românii o îndrăgesc! Și publicul, și familia, și colaboratorii. E dovada că în viață, pentru a fi de succes, trebuie să te înconjori de oameni care te susțin oricând și oriunde! Iar Andreea nu face excepție!

