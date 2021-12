Andreea Esca, dezvăluiri despre sărbătorile din copilăria sa. Ce eforturi făceau părinţii ei de Crăciun

Andreea Esca este fără doar şi poate una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Fanii acesteia sunt mereu curioşi să afle lucruri despre viaţa sa personală, iar ori de câte ori are ocazia, vedeta de la ProTV le povesteşte acestora lucruri mai puţin ştiute. În prag de sărbători, ştirista a povestit ce eforturi făceau părinții săi pentru ea.

Andreea Esca se poate considera o femeie împlinită pe toate planurile. Are o familie extrem de frumoasă şi o carieră de succes pentru care a muncit din greu. Ajunsă la vârsta de 49 de ani, vedeta îşi aduce aminte cu emoţie de perioada copilăriei.

În ajunul Crăciunului, Andreea Esca a vorbit despre eforturile pe care tatăl său le făcea pentru a avea o masă bogată de sarbători. Vedeta a declarat că a avut o copilărie frumoasă şi asta pentru că părinţii săi au avut întotdeauna grijă să îi ofere cele necesare.

Cu bucurie în suflet, Andreea și-a adus aminte că tatăl său venea de Crăciun cu porcul în rucsac, motiv pentru care a avut și probleme cu Miliția.

„O amintire foarte clară e legată de tata, care venea în fiecare an. De Crăciun, cu porcul în rucsac. Făcea naveta, lucra în altă parte şi pe vremea aceea nu aveai voie să transporţi carne de la un judeţ la altul. A avut şi probleme cu Miliţia, a fost oprit în tren şi a fost nevoit să dea explicaţii”, a spus Andreea Esca, potrivit Libertatea.ro.

Cum era pedepsită Andreea Esca în copilărie

În cadrul unui interviu, prezentatoarea TV a vorbit despre momentele mai puțin plăcute din copilărie, când părinții o verificau și nu o lăsau să facă nimic fără voia lor.

“Am plecat odată cu o colegă de la grădiniţă şi cu bunica ei şi nu am zis nimănui şi tata nu m-a găsit. Până la urmă, m-au căutat şi eram în faţa blocului fetiţei şi mi-am luat o bătaie serioasă. M-au dat afară şi au închis uşa în faţă, m-au lăsat pe preş. Şi atunci am stat ce am stat şi am bătut la uşă să le cer pantofii, că m-au dat afară în papuci şi nu puteam să plec aşa”, și-a amintit Andreea Esca, potrivit voxbiz.ro.

Mai mult, Andreea Esca a povestit că tatăl ei era un om strict, care era obsedat ca fiica lui să fie numărul 1 în orice domeniu. Daca știrita de la Pro TV nu obținea punctaj maxim, avea interzis să meargă la petreceri, cu prietenii de vârsta ei.

“Tata este foarte serios. Când eram mică, era obsedat să am note bune, rezultate bune la înot. Era foarte sever şi uneori mă pedepsea. Nu aveam trai cu el dacă nu mergeam foarte bine. Tata a lucrat aproape toată viața pe ‘șantierele patriei’ pentru că îi plăcea să pună lucruri pe picioare și pentru că se câștiga mult mai bine decât dacă ar fi fost inginer într-o fabrică din Bucureșți.

Nu ne-a fost ușor nici nouă, celor rămase acasă singure toată săptămâna și nici lui, care a locuit în apartamente de serviciu și a fost nevoit să se descurce de unul singur. Dar cu toții cred că priveam către avantaje, în acele vremuri dificile. De fapt, tata era ca teza! Trebuia să mă pregătesc când venea, mi-era teamă ca nu cumva să greșesc ceva, și nu prea mai puteam să ies la petreceri”, a mai povestit Andreea Esca.

Sursă foto: Instagram