Andreea Esca, mărturisiri despre copilăria sa. Ce năzbâtii făcea vedeta de la ProTV

Andreea Esca se numără printre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Are o carieră de peste 20 de ani pe micile ecrane, însă despre viaţa sa personală se ştiu foarte puţine lucruri. În cadrul unui interviu, vedeta de la ProTV a făcut dezvăluiri nemaiştiute despre năzbâtiile pe care le făcea în copilărie.

Andreea Esca se poate considera o femeie împlinită din toate punctele de vedere! Are o căsnicie fericită, doi copii minunaţi şi o carieră pentru care a muncit din greu. Aceste lucruri sunt cunoscute deja publicului, însă în cadrul unui interviu vedeta şi-a adus aminte de copilărie, dar şi de câteva boacăne pe care le-a făcut la acea vreme.

Andreea Esca a copilărit în satul Porumbacu din județul Sibiu.

”Aveam doi veri mai mari decât mine care veniseră din Germania în vacanță și am plecat toți să facem baie în Olt. La un moment dat, nu știu, era foarte lat, învolburat, noi voiam să trecem pe acolo și n-am știut cum să facem. Eu m-am gândit, nu știu de ce, că oricum, dacă trec, ar trebui să nu-mi stric adidașii. Atunci aveai o pereche de adidași, dacă îi aveai, o viață! Era ceva extraordinar. Am zis, ca să-mi salvez adidașii, eram mică, să-i scot, mi-am scos și treningul și nu știu ce mai aveam și le-am aruncat de partea cealaltă a râului, ca să le recuperez după. Bineînțeles că nu am avut forță să arunc pe partea cealaltă a râului și s-au dus toate în apă”, și-a amintit Andreea Esca, potrivit revistei Unica.

CITEŞTE ŞI: DIN CE FACE BANI ANDREEA ESCA? SALARIUL DE LA PRO TV E „MIZILIC” PE LÂNGĂ CÂT PRODUCE EA

”Noi ne-am pierdut și am ajuns noaptea acasă, în chiloți și în maieu, fără adidași și fără trening și fără nimic. Taică-miu, săracul, intrase în panică pentru că se făcuse foarte târziu și nu știa unde plecaserăm. Țin minte că wow, a fost un scandal foarte mare. Ne-au rupt urechile, a fost ceva, ceva rău”, a adăugat ea.

„Când eram mică, era obsedat să am note bune”

Andreea Esca a povestit că tatăl ei era un om strict, care era obsedat ca fiica lui să fie numărul 1 în orice domeniu. Daca știrita de la Pro TV nu obținea punctaj maxim, avea interzis să meargă la petreceri, cu prietenii de vârsta ei.

“Tata este foarte serios. Când eram mică, era obsedat să am note bune, rezultate bune la înot. Era foarte sever şi uneori mă pedepsea. Nu aveam trai cu el dacă nu mergeam foarte bine. Tata a lucrat aproape toată viața pe ‘șantierele patriei’ pentru că îi plăcea să pună lucruri pe picioare și pentru că se câștiga mult mai bine decât dacă ar fi fost inginer într-o fabrică din Bucureșți.

Nu ne-a fost ușor nici nouă, celor rămase acasă singure toată săptămâna și nici lui, care a locuit în apartamente de serviciu și a fost nevoit să se descurce de unul singur. Dar cu toții cred că priveam către avantaje, în acele vremuri dificile. De fapt, tata era ca teza! Trebuia să mă pregătesc când venea, mi-era teamă ca nu cumva să greșesc ceva, și nu prea mai puteam să ies la petreceri”, a mai povestit Andreea Esca.

Sursă foto: Instagram