Andreea Esca, scrisoare emoționantă pentru tatăl ei de ziua lui de naștere: ”Tatăl meu este deștept, frumos…”

Mare sărbătoare, mare în familia Andreei Esca! Este ziua de naștere a tatălui ei, iar prezentatoarea TV i-a făcut cele mai frumoase urări părintelui ei într-o scrisoare emoționantă.

Tatăl Andreei Esca a împlinit vârsta de 80 de ani, iar prezentatoarea TV nu a lăsat să treacă ziua fără să-i facă niște urări extrem de emoționante părintelui ei. Totul într-o ”scrisoare deschisă” pe care a împărtășit-o cu fanii ei care au fost sensibilizați de cuvintele de laudă pe care le are Andreea Esca la adresa tatălui ei. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA ESCA, INTERVIU DESPRE DIVORȚ CU ESTHER PEREL: „EXISTĂ VIAȚĂ DUPĂ ADULTER PENTRU UNII!”)

„Tatăl meu este deștept, frumos, slab, cu părul creț și lucrează pe șantier. Este un inginer foarte apreciat, care în plimbările noastre prin țară, îmi arată ce a mai construit. Este foarte sever și când ajunge acasă la sfârșitul săptămânii eu trebuie să-l aștept cu carnetul de note și mama cu ciorbă. Altfel, îmi petrec mare parte din vacanța de vară cu el, la țară, la mătușa lui, Tușa Viki. Acolo îmi dă o libertate incredibilă la care niciodată nu aș putea să visez la Bucureșți. Așa aș fi început, în copilărie, o compunere despre tată. Dar cum astăzi împlinește 80 de ani, am mai adunat niște poveșți. Tata m-a forțat să fiu foarte bună până când am crezut că așa vreau eu să fiu. Tata m-a ținut într-o lesă foarte scurtă și cred că s-a prefăcut în situațiile în care mai rupeam lanțul, că nu vedea ce fac.

Tata m-a bătut la cap până când am dus la bun sfârșit lucruri pe care nu aveam chef să le fac și pe care nu le-aș fi făcut niciodată fără cicăleala lui, și n-ar fi fost bine. Tata m-a învățat că la operă, la teatru, mergi în rochie și cu pantofi și dacă e potop. Vii în cizme, te schimbi la garderoba și intri cu respect față de actul de cultură și față de tine. Tata este Moșu’ acum, cum era și bunicul meu Moșu’ pentru mine, că așa-s toți bunicii în Ardeal. Iar Moșu’ e înțeleptul casei pentru copiii mei”, este o parte din ”scrisoarea deschisă” a Andreei Esca pentru tatăl său. Restul cuvintelor pline de dragoste le puteți afla pe alistmagazine.ro.

Andreea Esca îi duce dorul fiicei sale

Andreea Esca are o relație extrem de apropiată cu fiica ei și îi duce dorul de când Alexia a plecat să studieze marketing, publicitate şi relaţii publice în domeniul modei la o facultate de renume din Anglia. Timp de trei ani, atât cât va studia Alexia, prezentatoarea știrilor Pro Tv va scoate din buzunar 90.000 de lire sterline. Dacă va urma și un master, Alexia va trebui să mai achite în jur de 20.000 de lire sterline, astfel că totalul va fi de aproximativ 110.000 de lire sterline, adică 125.000 de euro. (VEZI ȘI: CÂT A PLĂTIT ANDREEA ESCA PENTRU PETRECEREA DE MAJORAT A ALEXIEI!)

”Da, mi-e greu fără ea. Dar acum vorbim mult mai mult decât vorbeam înainte. (…) Ea este un copil care a stat acasă, care a fost foarte răsfățată. Deodată s-a trezit singură, în 16 metri pătrați, cu tot cu bucătărie și acum trebuie să-și facă curat singură.”

”Când ne-am dus, am stat o săptămână împreună, pe urmă ne-am întors împreună în weekend și apoi a plecat înapoi duminică. Eu am plecat înainte și l-am lăsat pe Mario să ducă partea grea. Să știi că n-am plâns, chiar n-am plâns. Acum nici nu mai apuci să-ți facă dor de cineva cu Facetime-ul ăsta. E așa entuziasmată și când am văzut cât de frumos e acolo, sunt încrezătoare. (…) Și-a făcut o gașcă acolo din toate țările… Abia aștept să-i aducă, chiar mi-ar plăcea să fie străini care să descopere România.”, a spus Andreea Esca, la o emisiune TV.