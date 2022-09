Andreea Esca, secretele unei siluete de vis: ”În mod regulat, orice s-ar întâmpla”

Prezentatoarea TV, Andreea Esca (50 de ani), a oferit recent un interviu în care a vorbit despre adicțiile pe care le are, dar și care sunt activitățile pe care le face în mod regulat. Află care sunt cele mai de preț secrete ale vedetei de la Pro TV.

Andreea Esca este una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea română. A debutat ca prezentator TV acum 27 de ani, iar de atunci a devenit apreciată și urmărită de întreaga țară.

Recent, vedeta de la Pro TV a oferit un interviu sincer, acolo unde a vorbit despre stilul ei de viață, dar și despre adicțiile pe care le are. Multă lume se întreabă cum de Andreea Esca se menține atât de bine la vârsta de 50 de ani, iar aceasta a oferit răspunsuri curioșilor.

Andreea Esca: ”Beau câte un pahar undeva”

Andreea Esca a mărturisit că face sport aproape zilnic. Vedeta de televiziune face vizite dese sălii de sport. De asemenea, a recunoscut că nu a fumat niciodată și alcoolul nu este pasiunea ei, deși mai câte un pahar la ocazii speciale. Pe lângă asta, faptul că este înconjurată de persoane dragi și pline de viață, o ajută să fie mereu fericită și cu zâmbetul pe buze.

”Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață, dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat, orice s-ar întâmpla. Nu am fumat niciodată, nu știu dacă contează, alcool nu prea beau. Beau câte un pahar undeva, așa de gust. Nu e pasiunea mea! Dansez mult, îmi place muzica, am prieteni foarte simpatici, am o familie frumoasă. Toate aceste lucruri, la un loc, reprezintă cumva o viață sănătoasă”, a mărturisit Andreea Esca, în cadrul emisiunii ”Vorbește Lumea”.

Andreea Esca: ”Îmi place pâinea foarte mult”

Într-un interviu mai vechi, Andreea Esca spunea că a redus la jumătate cantitatea de carne pe care o consuma cu câteva luni în urmă. Mai mult, prezentatoarea Știrilor Pro TV a renunțat la dulciuri și a limitat consumul de pâine la o singură felie pentru fiecare masă.

”Cred că e bine a mânca mai puțin. Eu nu am mâncat zahăr decât din fructe, nu am mai mâncat dulciuri, ca să evit, și pâine, tot așa, o felie de pâine de secară, care mie îmi place foarte mult.

De exemplu, cea mai mare dorință a fost să pot să mănânc pâine, pentru că mie îmi place pâinea foarte mult, nu am o problemă să renunț la dulciuri”, a povestit Andreea Esca, într-un interviu mai vechi.

