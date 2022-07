Alexia Eram nu iartă nimic! Andreea Esca și-a pus amprenta asupra fiicei! Mario Fresh: „Eram acolo cu ea și…”

Mario Fresh se poate declara un bărbat norocos! Se iubește de mai mulți ani cu fiica celebrei prezentatoare TV, Andreea Esca, iar recent tânăra a susținut examenul pentru dobândirea permisului de conducere. Mai mult decât atât, cel care i-a fost alături Alexiei Eram a fost chiar Mario, care, după cum recunoaște a fost încercat de emoții puternice. Într-un interviu acordat recent pentru CANCAN.RO, cântărețul a vorbit despre momentul în care iubita sa a mai obținut încă o reușită, dar a oferit și detalii despre industria muzicală din prezent.

Reușită urmată de reușită pentru Alexia Eram! După ce la începutul lunii iulie influencerița a absolvit o prestigioasă facultate din Marea Britanie, a venit moment să „dovedească” și permisul de conducere.

Deși nu este la prima încercare, Alexia nu s-a dat bătută. A putut să își demonstreze ambiția și deși programul îi este destul de încărcat, a vrut neapărat să o vedem și în postura de șoferiță!

Pentru CANCAN.RO, iubitul Alexiei Eram, Mario Fresh, a mărturisit faptul că a trăit cea mai fericită zi din viața sa în momentul în care influencerița a trecut cu brio examenul.

„Cel mai fericit am fost, a fost cea mai fericită zi din viața mea!”.

„Îmi tremura mâna pe telefon”

Succesul de care se bucură în mediul online a făcut-o pe Alexia Eram să nu îi dezamăgească pe cei care o urmăresc, așa că, de fiecare dată când are ocazia, mai bifează câte un motiv de sărbătoare!

Chiar dacă iubitul său nu o mai însoțește peste tot, așa cum o făcea înainte, Mario știe cum să pună problema și să își organizeze programul astfel încât, Alexia să nu îi simtă absența în toate momentele importante din viața ei.

Dacă la festivitatea de absolvire Mario Fresh nu a reușit să prezent, iată că s-a revanșat! Cântărețul a explicat pentru CANCAN.RO ce a simțit în momentele în care iubita sa susținea unul dintre cele mai importante examene, iar el i-a fost alături fizic.

”Eram acolo cu ea și s-a urcat în mașină să plece, să dea traseul și îmi tremura mâna pe telefon că o filmam când pleca de la spate ca să nu deranjez, să nu zică domnul polițist că ma bag acolo, că sunt băgăcios și eram așa în spate și filmam și eram…

Aveam foarte mari emoții pentru că știu cât de mult are nevoie ea de permisul ăsta și știu cât de mult mi-am dorit eu să își ia permisul ăsta”, a declarat Mario Fresh.

„Pe mine mă necăjește treaba asta”

Mario vrea ca iubita lui să se descurce în orice situație și recunoaște faptul că se simțea mâhnit de fiecare dată când Alexiei îi era încurcat programul de faptul că nu avea permis pentru a ajunge rapid dintr-o locație în alta.

„De foarte multe ori are un program foarte încărcat și fiind foarte încărcat programul ei, are nevoie de o mașină, are multe genți, are multe… și pe mine mă necăjește treaba asta, când știu că ea e necăjită.

E mult mai simplu să aibă o mașină, are bagaj, are probleme, are… se mișcă singură”, a continuat Mario Fresh, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Sper să apară o generație șmecheră”

În cadrul aceluiași interviu, fostul protejat al lui Alex Velea a vorbit despre artiștii la început care se pregătesc pentru intrarea pe piața muzicală din România. Cântărețul a mărturisit faptul că în ultimul timp, nu a mai văzut atât de multe persoane dornice de a face muzică, însă, speră să apară o generație bună, chiar dacă are numai cuvinte de laudă la adresa celor care fac parte din breasla de acum!

„Eu sper să fie buni. Nu sunt foarte mulți, adică eu nu prea am mai văzut, dar sper să apară o generație șmecheră pentru că trebuie să țină tare acolo.

Ba da, mi se pare o generație foarte bună! (n.r. generația de acum)”, a declarat Mario Fresh, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Nu regret nicio colaborare„

Referitor la genurile muzicale noi apărute în România, Mario a spus faptul că ele există de mult timp, doar că este vorba despre o modă care tot apare și dispare.

„Toate există, doar că apar din nou și din nou la modă, dar toate genurile muzicale pe care noi le ascultăm acum, există de foarte mult timp!”.

Întrebat de CANCAN.RO dacă există posibilitatea să regrete vreo colaborare pe care a avut-o de-a lungul timpului cu diverși artiști, Mario Fresh a răspuns: „Nu regret nicio colaborare, niciodată!”

Sunt într-o relație de mai bine de 5 ani, așa că se sfătuiesc, cu siguranță, în privința deciziilor, astfel că răspunsul Alexiei a fost unul prompt atunci când a fost întrebată dacă regretă vreo colaborare pe care iubitul tău a avut-o: „Nu, totul se întâmplă cu un motiv”, a încheiat Alexia Eram, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

