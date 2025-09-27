Andreea Mantea a făcut anunțul bulversant la Kanal D: ”Vă prezint succesorul meu”

Anunț neașteptat pentru fanii emisiunii Casa Iubirii! Andreea Mantea le-a spus concurenților că le va face cunoștință cu succesorul său. Până și concurenții emisiunii de la Kanal D au rămas surprinși. Află, în articol, toate detaliile!

Casa Iubirii este o emisiune matrimonială foarte urmărită. Show-ul se difuzează de luni până vineri de la 10:00 si 16:30, iar sâmbăta și duminica poate fi văzută de la ora 16:00 și 19:00. Primul sezon a debutat în anul 2022, iar de atunci a fost prezentată doar de Andreea Mantea. De asemenea, ea a fost și cea care show-ul asemănător, cu numele Puterea Dragostei. Ei bine, acum a făcut un anunț neașteptat.

Ce anunț a făcut Andreea Mantea la Kanal D

Fanii emisiunii matrimoniale Casa Iubirii vor avea parte de o ediție plină de emoții și suspans, duminică, 28 septembrie 2025. Telespectatorii vor putea urmări acest episod de la orele 16:00 și 19:00.

Kanal D a făcut deja public promo-ul show-ului, care a creat agitație în rândul fanilor. Mai exact, Andreea Mantea le-a pregătit tuturor o surpriză uriașă. Aceasta a anunțat că urmează să îl prezinte pe succesorul ei, dând de înțeles că emisiunea va fi preznetată de altcineva.

„Dragilor, aș vrea să vă prezint succesorul meu. Și începând de astăzi, din această seară, pentru că da, este aici și vreau să vă fac cunoștință cu el ”, spune Andreea Mantea în promo-ul difuzat.

Până și concurenții au rămas muți de uimire, iar reacțiile nu au întârziat să apară. La un moment dat, fetele își exprimă dezacordul, vizibil tulburate, strigând „Nuuu”. Acestea au fost la un pas de a izbucni în lacrimi.

Tensiunea crește în momentul în care, după declarația Andreei, își face apariția în platou o prezență masculină. Momentan, producătorii emisiunii nu au oferit niciun indiciu despre ce se întâmplă, iar misterul va fi deslușit abia în ediția de duminică, 28 septembrie.

Andreea Mantea a reușit să cucerească publicul, iar mulți telespectatori cred că emisiunea Casa Iubirii nu ar mai avea același farmec fără ea. La rândul ei, prezentatoarea TV este foarte bucuroasă să facă parte din acest proiect.

„Sunt emoționată și fericită să fiu implicată în această emisiune care se anunță a fi una foarte frumoasă, Casa iubirii, și sunt convinsă că dumneavoastră, toți cei de acasă veți fi bucuroși să descoperiți niște oameni curați sufletește, care se vor afla langă mine dintr-un motiv firesc și atât de important: să-și găsească dragostea”, a declarat Andreea Mantea.

