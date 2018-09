Andreea Mantea, decizie de ultimă oră în legătură cu fiul ei: „M-am hotărât!”

„? ? ? ? ? ? ? ? ?M-am hotărât! Cântăreț îl fac! ??‍♀️ ? ? ?”, a spus Andreea Mantea.

„Am două mânuțe, foarte drăguțe/ Îmi spală fața, când vine dimineața/ Ochișorii mei sunt două mărgele/ Năsucul meu poate da de…

Mama mă alintă, mă sărută întruna/ Tata mă privește, vai ce copilaș”, acestea sunt versurile pe care le-a cântat David, băiețelul Andreei Mantea.

Andreea Mantea și Cristi Mitrea s-au împăcat de dragul băiețelului lor

Frumoasa brunetă a mărturisit că, deși inițial a decis ca fiul ei să crească doar cu ea, ulterior, și-a dat seama că micuțul David are nevoie și de prezența tatălui său, Cristi Mitrea. Prezentatoarea de la “Te vreau langa mine” a mai spus că are o relație cât se poate de normală cu luptătorul de MMA, ba chiar că se înțeleg mult mai bine de dragul copilului lor.

“Eu sunt intr-o astfel de situatie in acest moment. Eu am ales sa ma despart de tatal copilului meu, eu am zis ca nu mai vreau, ca nu imi trebuie, ca nu are ce sa caute, dar pana la urma tot eu am realizat ca acest copil trebuie sa creasca cu ambii parinti. In acest moment avem o relatie absolut normala, suntem doi oameni normali, vedem interesul copilului si am ajuns sa ne intelegem bine de dragul copilului. Cumva trebuie sa ajungi la un numitor comun.

Peste tot vedem familii destramate, dar care au ajuns sa convietuiasca asa. Zilele trecute ma certa cineva, ce o sa ii zic eu copilului meu cand o sa ma intrebe de ce parintii lui nu stau impreuna. Pai, draga mea, daca am fi impreuna, am fi anormali. Incercam sa ne intelegem asa! Mamele singure nu pot fi acuzate, nu pot fi batute cu piatra. Nu avem voie sa facem avorturi pe banda rulanta. Unde ajungem asa? Viata e o minune! Mama e o minune. Nu! De ce?”, a mărturisit Andreea Mantea cadrul emisiunii