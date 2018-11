Andreea Mantea, primele imagini de pe platourile de filmare ale emisiunii “Puterea dragostei”

Au inceput filmarile pentru “Puterea dragostei”, cel mai asteptat reality show matrimonial al momentului, iar Andreea Mantea se simte in largul ei in mijlocul echipei emisiunii, dar si in inima unui oras pe care il adora: Istanbul.

“Sunt foarte emotionata, ma aflu alaturi de echipa emisiunii «Puterea dragostei», intre oameni foarte pasionati de ceea ce fac, e o forfota permanenta aici. Evident ca legam prietenii si ne cunoastem din ce in ce mai bine. Suntem optimisti si foarte nerabdatori ca publicul sa ii cunoasca, incepand de luni, de la ora 10:00, pe concurentii aflati in cautarea iubirii. Sunt fericita si pentru ca respir in fiecare zi aerul unui oras pe care il iubesc”, a declarat Andreea Mantea despre atmosfera de la filmari.

In cadrul acestui reality show matrimonial, 6 femei si 6 barbati vor locui separat, dar isi vor putea petrece opt ore pe zi impreuna in Casa Puterea Dragostei, in afara acesteia ei neavand voie sa se intalneasca. Publicul va avea un rol important in calatoria celor 12 concurenti in cautarea magiei iubirii, acestia putand castiga simpatia celor de acasa prin comportamentul lor atat in Casa Puterea Dragostei, cat si in afara ei. O serie de premii si surprize ii asteapta pe concurenti, iar telespectatorii sunt invitati sa urmareasca un reality show care nu ii va lasa indiferenti si ii va implica in cea mai emotionanta calatorie, cea a cautarii sufletului pereche.

Nu ratati “Puterea dragostei”, din 19 noiembrie, de luni pana vineri, de la ora 10:00 si de la ora 13:00, si in fiecare sambata, Galele acestei emisiuni, incepand cu 15:30, numai la Kanal D!

Andreea Mantea are un fiu, în vârstă de trei anișori

