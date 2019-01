Andreea Mantea s-a întors de urgență în România! ”Mi-e greu să vorbesc”

Prezentatoarea s-a întors pentru câteva zile din Turcia, acolo unde au loc filmările pentru emisiunea ”Puterea dragostei”, fiind nevoită să ajungă de urgență pe mâna unui medic stomatolog!

Andreea Mantea, împreună cu fiul ei, David, s-au întors în România pentru câteva zile, după ce vedeta a întâmpinat dureri insuportabile în Turcia. Ea a dezvăluit în platoul „Teo Show” care a fost motivul exact.

„Mi-e greu să vorbesc, am o problemă cu o măsea. Am zis că tot o să vin să-mi repar dantura, să-mi salvez măseaua. Am venit, dar am venit prea târziu. Domnul doctor mi-a zis că nu mai poate fi salvată. Am avut dureri groaznice. Mi-a scos-o. Acum trebuie implant… Sau nu. Mi-a făcut anestezie, am făcut calmante, m-a durut de am zis că mor”, a mărturisit Andreea Mantea la Teo Show.

De asemenea, Andreea a recunoscut că distanța foarte mare de casă îi pune mari probleme și fiului ei.

„El vrea acasă, îl înțeleg. Și eu vreau acasă. Îmi e dor de toată lumea. Chiar și de traficul de aici. E bine acolo, e foarte frumos. Ce mă întărește pe mine e acest proiect, în care a început să se vadă dragostea, de-aia are și succes”, a mai spus prezentatoarea emisiunii Puterea Dragostei de la Kanal D.

Andreea Mantea a recunoscut că este o mamă dură: ”Dacă nu e cumințel, David ia palme la funduleț sau este pedepsit. „Mă bate și mă supăr pe ea”, a spus David. „Primește bătaie. Primește una, două, trei la funduleț”, a mai explicat Andreea Mantea.