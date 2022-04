Andreea Marin, dezvăluiri sincere despre perioada în care s-a luptat cu depresia: ”E o boală care se insinuează perfid în mintea noastră”

Andreea Marin a fost invitată recent în podcastul „Acasă la Măruță”, unde a mărturisit că a suferit de depresie. Totul s-a petrecut pe vremea când Violeta, fiica ei și a lui Ștefan Bănică Jr. era doar un bebeluș.

„Am fost și la psiholog și la psihiatru pentru că eu am trecut, din păcate, prin experiența depresiei și am fost nevoită să ies din asta și doar așa s-a putut, cu ajutorul specialistului.

S-a întâmplat când era Violeta mică și nu cred că știm de unde vine depresia. E o boală care se insinuează perfid în mintea noastră și apoi în interiorul nostru. Ca să dau așa câteva simptome pentru a fi mai ușor de recunoscut: insomnii, te trezești dimineața și deja ești cu ochii în lacrimi și nu știi de ce pentru că nu ți s-a întâmplat nimic peste noapte ca să plângi la prima oră a dimineții, ești pur și simplu nefericit de când deschizi ochii, o furtună interioară te apucă din când în când ca o gheară care îți strânge pieptul și o durere interioară, dar nu știi neapărat de ce. Adică nu ai o nemulțumire în realitate atât de puternică, care să te ducă acolo. În cazul meu, aveam casă, aveam masă, aveam familie, aveam un copil mic ,care a fost motivația mea să lupt. A fost extraordinară motivația asta, să am un bebeluș”, a declarat Andreea Marin.

Andreea Marin: ”Există leac pentru depresie”

Tot despre depresia prin care a trecut, Andreea Marin a vorbit și în trecut: “Am luptat ani de zile cu depresia. De menționat este că o persoană când trece prin depresie nu-și dă seama și neagă ce i se întâmplă. E ca și cum, dacă ți se spune că ai depresie ești arătat cu degetul, semn că ești nebună.

Eu am înțeles și am spus mai departe tuturor celor care trec prin asta: depresia e o boală, nu e o vină și nu e un cuvânt de aruncat în ochii cuiva. Am mers la psiholog, am consultat și-un psihiatru, acești oameni au avut grijă de mine, m-au făcut să înțeleg că nu e o vină și că există leac pentru depresie, eu am ascultat și-am făcut întocmai”,declara, în urmă cu câteva luni, Andreea Marin, la Kanal D.

Sursa foto: Facebook