Andreea Marin, din nou la clinică: “Să faci tot ce poți pentru sănătatea ta“

Andreea Marin a început anul în forță, este pusă pe fapte mari în ceea ce privește sănăatea ei mintală, dar și fizică. Vedeta și-a făcut bagajele și a plecat din nou la Brașov, la clinica de detoxifiere unde merge de ceva timp, pentru a face diverse cure, care o ajută să aibă o stare bună de sănătate, dar și de spirit.

“Pregătită de decolare! ? Glumesc, sunt din nou la Brașov, așa încerc să fac la fiecare început de an, să încep cu dreptul și cu energie bună: fac o cură de 4 zile, mai mult nu reușesc, vin doar spre weekend, pentru o combinație de dieta Master Detox și sport intensiv, saună, colema pentru curățarea intestinelor și restabilirea tranzitului intestinal, yoga, meditație, terapie cu ozon, hammam, masaj Thai și anticelulitic, drenaj limfatic, tratament bio facial, apoi ma întorc acasă și fac sport la sala, pilates, menținând și o dietă pe principii corecte învățate aici, dar nu foarte restrictivă, și fac apoi tot posibilul să mai revin un weekend, în principal pentru a învața să gătesc rețete noi și să experimentez terapiile abia apărute, căci an de an sunt aduse aici inovații.

În imagine, am încercat pentru prima dată sauna cu ozon și nu am regretat. ? Pe scurt, vă pot spune că sauna cu ozon ajută la înlăturarea excesului de grăsime, redă finețea și elasticitatea pielii. Sportivii de performanță apelează la sauna cu ozon, fiind eficientă în îmbunătățirea performanței și in reducerea perioadei de recuperare. Stimulează performanțele fizice și mentale. Efectul e antitoxic, imunostimulator, antiseptic, grăbind vindecarea afecțiunilor pielii și sedativ asupra sistemului nervos central, ceea ce duce la eliberarea stresului mental și fizic. Stimulează metabolismul oxigenului și intensifică circulația, protejând inima.

Are efect detoxifiant. Sauna este preîncalzită la 41-42 de grade. Prin disocierea ozonului se emit radiații cu ultraviolete care acționează asupra epidermei și straturilor aflate în profunzimea pielii. După aceste două incursiuni la #detox , pornesc la drum în noul an cu un alt tonus și cu energia de care am nevoie. Există diverse alegeri posibile, inclusiv atenția la o dietă echilibrată acasă și sportul în natură, fără costuri, doar cu efortul propriu, important este să nu te neglijezi, să faci tot ce poți pentru sănătatea ta. Lipsa timpului? Cu toții avem aceasta problemă și multe griji. Îmi impun, mă organizez bine, dorm mai puțin. Dar nu renunț. #healthylife”, a explicat Andreea Marin.