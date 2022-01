Andreea Marin, însărcinată la 47 de ani? Vedeta a spus tot: ”Multe femei spun că sunt îndrăzneață”

Puține sunt momentele în care Andreea Marin vorbește despre viața personală și despre planurile de viitor. Într-un puseu de sinceritate, ”Zâna” și-a deschis sufletul și a declarat că în noul an se va lăsa ”surprinsă” și așteaptă cu nerăbdare să vadă ce planuri îi rezervă viitorul.

Andreea Marin traversează cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Este o mamă iubitoare, o iubită devotată și o femeie realizată pe plan profesional. A fost și este discretă atunci când vine vorba despre planurile de viitor alături de iubitul ei, însă de data asta vedeta a ales să ”dea din casă” mici detalii referitoare la o posibilă nuntă cu Adrian Brâncoveanu, dar și despre posibilitatea de a deveni din nou mămică.

Deși are 47 de ani, Andreea Marin face tot posibilul să se mențină tânără, până la urmă vârsta este doar un număr. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, ”Zâna” a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit despre viitorul strălucit pe care îl prevede alături de jumătatea ei:

”Bineînțeles că îmi doresc încă un copil! Să dea Dumnezeu! Mulți spun că am 47 de ani! Și ce dacă, fac tot ce pot eu să mă mențin tânără”, a explicat vedeta la Pro TV.

Referitor la o posibilă nuntă cu Adrian Brâncăveanu, vedeta a mărturisit că nu va face din asta o prioritate:

”Eu nu am o apropiere de numerologie, dar știu ca 2022 va fi anul meu. Am călcat cu această convingere în anul acesta.(…) Sunt născută pe 22 și simt asta prin toți porii. Nu știu cum, dar am călcat pe 1 ianuarie, în noul an, cu sentimentul asta. (…) Treaba asta cu nunta o fi o prioritate pentru unii, dar eu mă gândesc mai mult să fie bine în trei, sau cine stie, că îmi doresc sa devin din nou mamă”, a spus vedeta în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Andreea Marin: ”Sunt multe femei care cred că sunt îndrăzneață”

Poate fi considerată îndrăzneață, însă Andreea Marin este mai hotărâtă ca niciodată să devină cea mai bună versiune a ei și, de ce nu, să devină mamă pentru a doua oară:

„Sunt multe femei care cred că sunt îndrăzneață, dar să dea Dumnezeu să mi se îndeplinească. Fac tot ce pot să mă mentin tânară, vreau ca la nunta fiicei mele să fiu o mama tânară. Fac sport, fac saună. Mi-am luat și un scaun de masaj”, a mai spus Andreea Marin.

