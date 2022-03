Deși, mult timp, fanii au bănuit-o că ar fi recurs la intervenții estetice, Andreea Marin le pune la zid pe femeile care apelează la bisturiu într-o formă excesivă. Poate fi aceasta o “săgeată” îndreptată către Mihaela Rădulescu, binecunoscută pentru vizitele frecvente la estetician? Aflați de la CANCAN NEWS, din declarațiile “Zânei Surprizelor”.

Andreea Marin are o carieră marcantă în televiziune, dar și o opinie extrem de clară când vine vorba despre colegele de breaslă care apelează excesiv la bisturiul esteticianului. “Zâna Surprizelor” a ajuns la 47 de ani și pare să se simtă de minune în propria piele, fără intervenții invazive.

Andreea Marin le critică dur pe vedetele autohtone care își doresc să pară veșnic tinere, chiar dacă au depășit o anumită vârstă. Poate această declarație să fie interpretată drept o “săgeată” către Mihaela Rădulescu?

Mama fetiței lui Ștefan Bănică Junior se declară adepta stilului natural și susține că aspectul fizic ține mai mult de mentalitate, decât de înfățișarea propriu-zisă.

„Nu trebuie să arăți ca la 20 și nici nu mai încerca”

“Eu am vrut să transmit un mesaj tuturor femeilor care, probabil, se privesc în oglindă sau în adâncul sufletului și își spun : «Domnule, am 47 de ani, merg cu pași repezi spre 50, nu mai pot să am pretențiile alea de la 20 și…!»

De ce nu!? E adevărat, ce nu trebuie să ai este mintea aceea sau imaturitatea care să îți spună că trebuie să arăți ca la 20. Nu trebuie să arăți ca la 20 și nici nu mai încerca, nu îți mai face operații estetice care nu te pun în valoare, ci arată doar că ești disperată.

Fă-ți operații estetice, dacă vrei, fine, care să nu te modifice atât de mult încât să nu mai știi care îți e identitatea!”, a spus Andreea Marin în podcastul “Acasă La Măruță”.

