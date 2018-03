Andreea Marin, într-o ipostază neplăcută. Imaginile în care vedeta are un cucui în frunte, mare cât un ou: „Am văzut la propriu stele verzi”

Prezentă pe canapeaua emisiunii „Vorbește Lumea”, Andreea Marin a rememorat experiența neplăcută pe care a trăit-o într-una dintre vizitele sale la New York și în urma căreia l-a cunoscut pe designerul Domenico Dolce. De asemenea, fosta „zână a surprizelor” a vorbit despre relația pe care o are cu fiica sa, Violeta, dar și cu iubitul mai tânăr.

La începutul interviului, Andreea Marin a vorbit despre ultima vizită în New York, din care s-a întors recent și, unde a fost însoțită de fetița și iubitul său.

“Am fost într-o vacanţă în trei. Nu vreau să intru în detalii. Pentru fiica mea a fost prima incursiune. A fost, de asemenea, o vacanţă foarte importantă pentru noi. Este o plăcere să văd că suntem trei prieteni şi ne simţim bine împreună. Paştele o să îl facem tot împreună, în aceeaşi formulă. (…)”, a declarat vedeta.



Ulterior, vedeta a povestit cum s-a ales cu un cucui în cap, după ce a intrat în cel mai mare magazin deținut de creatorul de modă Domenico Dolce. Acesta încă nu își deschisese oficial ușile pentru oameni, dar, cum angajații erau în focul pregătirilor, era mare zarvă, Andreea Marin nu și-a dat seama unde intră și a pășit curioasă să admire totul. La un moment dat, când a vrut să iasă, ea nu a observat o vitrină în care a intrat și s-a ales cu un cucui uriaș.

Bubuitura a fost atât de puternică, încât numeroși angajați i-au sărit în ajutor. A doua zi, Andreea Marin a avut parte de o surpriză din partea celebrului designer italian: o invitație la inaugurarea magazinului, dar și o fustă extrem de specială.

“Am fost acolo ca să prezint un proiect pe care îl am nu doar pentru România, ci care depășește granițele – fost la sediul ONU, la UNICEF. (…). E foarte important să se vorbească despre țara noastră și ceea ce facem noi aici, acolo unde oamenii sunt deschiși spre noi, deschiși să ne ajute. (…). De unde să reconstruim lumea asta pe bază sănătoasă? (…). Trebuie să pornești de undeva de unde ai rădăcini curate – nimeni nu are o soluție clară. (…). Eu cred că dacă ne-am asculta copii – spun niște lucruri care și a încerca să asta te poate aduce cu picioarele pe pământ, asta te poate aduce în punctul în care poți să aduci soluții. Este o platformă internațională de a recontrui lumea maturilor de la cei mai proaspeți dintre noi.

Eram turist la vremea aceea – mă plimbam pe bulevardele din New York – am intrat undeva, e o firmă foarte cunoscută… Domenico Dolce deschidea cel mai mare magazin care îi poartă numele. Încă nu era deschis, dar ușa era deschis, eu am intrat. (…). Când dau să ies, am dat cu capul într-o vitrină. În 30 de secunde aveam un cucui de forma unui ou. Eu am văzut la propriu stele verzi. (…). A venit cineva la mine, foarte îngrijorată, de altfel, cu o mulțime de întrebări: «Dar stați jos, vreți un pahar cu apă?»

Îmi cheamă un taxi. A doua, când mă trezesc în camera de hotel cu un cadou și o invitație să vin la locul faptei.”, a povestit Andreea Marin în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”.

Andreea Marin a răspuns la o întrebare legată de viața intimă cu actualul ei iubit

Fosta „zână a surprizelor” se iubește de mai bine de o jumătate de an cu un diplomat, angajat al Ministerului Afacerilor de Externe.

“Iubitul tău cum te preferă?”, a întrebat-o Adela Popescu.

“Are o fotografie preferată, cea în care țin o șapcă într-o parte. El mă preferă așa cum sunt eu.”, a răspuns vedeta.