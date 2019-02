Andreea Marin, la spital! Nu mai putea să respire! Ce a spus ”Zâna”

Andreea Marin se confruntă cu probleme de sănătate, fiind nevoită să suporte o intervenție chirurgicală delicată. Vedeta a declarat că de-a lungul timpului a trecut prin mai multe operații și nu îi este frică să apeleze la medici, atunci când este nevoie. Ea a dezvăluit totul la emisiunea ”Răi Da’ Buni”, moderată de Mihai Morar.

„Da, desigur, astfel de vești sunt puțin exagerate. Nu e nimic grav, astăzi am făcut RMN-ul, a fost bine. Nu e o formațiune care să mă ducă cu gândul către probleme. Am o cocoașă care nu e bine să fie în zona cervicală. Peste o lună voi face operația, totul va fi bine, e o problemă temporară. Mai greu mi-a fost să stau în aparatul de RMN astăzi, să fiu sinceră. Oamenii m-au liniștit pentru că nu mai puteam respira. Nu mă panichez, dar sunt un om practic și rămân în felul acesta și în privința problemelor de sănătate. Eu sunt de părere că e mai bine să știu mai din timp, când pot să fac ceva. Am vreo 5-6 operații, făcute de nevoie, nu te joci când e vorba de sănătate. Avem datoria și față de copiii noștri să le aratăm că așa trebuie făcut”, a declarat Andreea Marin, la Răi Da’ Buni.

Amdreea Marin a slăbit 20 de kg

În ultimii trei ani, Andreea Marin a slăbit 20 de kilograme cu ajutorul unei diete simple. Pe lângă aceasta, fosta prezentatoare a emisiunii “Surprize, Surprize” face sport și se relaxează ori de câte ori are timp în centre spa sau la masaj. Și… pentru că mereu a ispirat oamenii, îndrăgita vedetă a dezvăluit care sunt ingredientele la care a renunțat să le mai consume.