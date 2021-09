Andreea Marin, mesaj emoționant de la tatăl ei! Ce sfaturi îi dădea în urmă cu 25 de ani. „Nu te va refuza…”

Andreea Marin i-a impresionat pe fanii din mediul online. Aceasta a publicat o scrisoare de la tatăl său, veche de mai bine de 25 de ani. Internauții au fost emoționați și amuzați de sfaturile pe care tatăl vedetei i le dădea la vreme respectivă.

Andreea Marin pare că a devenit nostalgică și a aruncat o privire în amintirile mai vechi. Vedeta a postat în mediul online mai multe fotografii de pe vreme în care era copil, iar printre acestea a strecurat și un pasaj dintr-o scrisoare primită de la tatăl său, care îi dădea câteva sfaturi despre cum să se descurce într-o situație de criză.

„Mi-l amintesc pe tata: stâlpul familiei, un spirit plin de viață, un om cu coloană vertebrală, mereu constructiv, aducând adesea și un strop de bună dispoziție, chiar și când era vorba de o zi mai grea.

În această epistolă, mi-a așternut regulile după care trebuie să mă ghidez la volan, mai cu seamă că în Capitală, unde mă mutasem la 20 și ceva de ani, nu era ușor cu o mașină veche (atât s-a putut) și care nici nu avea funcțional marșarierul, adică… o aventură în fiecare zi! (…)

Așa că… închipuiți-vă, de pildă, o femeie la volan, într-o încurcătură în mijlocul unei intersecții mari din București, într-o mașină veche, zgomotoasă și cu număr de Neamț (moldoveancă la volan), în imposibilitatea de a rezolva ceva, pentru că nu putea da nicicum cu spatele, doar împingând mașina, atât! E lesne să vă închipuiți urmarea (vai di capu’ mieu!!!)”, a scris Andreea Marin, în cadrul postării.

Andreea Marin, mesaj de la tatăl său

În rândurile scrise de tatăl Andreei Marin se găseau câteva indicații clare despre cum ar trebui să procedeze în cazul în care are probleme cu mașina. Soluția era clară, Andreea Marin trebuia să apeleze la bunătatea cetățenilor. Rândurile scrise de bărbat i-au emoționat și amuzat în același timp pe internauți.

„Dacă ai pană, oprește orice șofer că nu te va refuza, îi deschizi portbagajul și îl rogi să îți arate cum se poate schimba o roată de către o ființă nevinovată!”, i-a scris tatăl în scrisoare.

„De asta am scăpat, dar mulțumesc pentru sfat, tată drag, dacă mă auzi de acolo, din cer, unde cred că te ții de șotii. Până una alta, îți dau de veste că a venit toamna la noi, pe pământ, și am de gând să pun în practică rețeta ta secretă de murături cum nu am mai mâncat vreodată. Am găsit-o în următoarea ta scrisoare, înger păzitor!”, i-a transmis Andreea Marin.

