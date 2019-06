Andreea Moldovan, cu burtica de gravidă la soare. Uite cum arată casnica de la MasterChef în costum de baie

Andreea Moldovan sau “Casnica de la MasterChef”, așa cum este cunoscută în presă, va aduce pe lume cel de-al doilea copil, de această dată un băiețel. Vedeta și soțul ei, Bogdan Moldovan, sunt foarte fericiți că vor avea un moștenitor. Și Ava, fetița cuplului, este extrem de încântată că va avea un frățior.

Anunțul a fost făcut de Andreea, pe pagina sa de Instagram, alături de care a postat și un clip în care ține multe baloane albe și albastre: “It’s a boy (n.r.: Este un băiat)”. Recent, casnica de la MasterChef a postat câteva imagini, de la mare. Îmbrăcată în costum de baie, Andreea și-a expus burtica de gravidă la soare, însă a acoperit-o cu un pareo.

„Eu mi-am dorit să nasc natural şi la prima sarcină. Îl monitorizăm, fac injecţii. Eu ar trebui să fac mişcare foarte multă, între 5000 şi 10 000 de paşi în fiecare zi. Mi-a dat-o! Sarcina asta mi-a dat-o! Pe prima nu am simţit-o. Acum am două viteze: încet şi pe loc. (…) Nasc la sfârşitul lui august, începutul lui septembrie. Atelierul merge. Am pofte, dar au fost în prima parte. Am poftit la toate mâncărurile româneşti. Acum sunt numai pe asiatic şi pe picant, ultra picant. Mănânc picant în general, dar nu aşa la orice masă. Nu mai am voie să călătoresc acum. Nu o să mai sterilizez atât de tare, îi spun oficial mamei că n-o mai aştept cu spirtul la uşă. O să fim mai relaxaţi, clar”, a spus Andreea Moldovan, conform spynews.ro.

Andreea Moldovan s-a remarcat la “MasterChef”, emisiune care a rulat la Pro TV

Soția lui DJ Optick, pe numele din buletin Bogdan Moldovan, a devenit cunoscută în 2012, odată cu participarea la una dintre cele mai cunoscut emisiuni culinare din România. Andreea Moldovan i-a impresionat pe juraţi atât cu frumuseţea ei, cât şi cu desertul pe care l-a pregătit, astfel că ea a fost numită sexy-casnica de la “MasterChef”. Mai mult… în 2015, ea şi-a deschis un atelier de deserturi personalizate, care se află în cartierul Băneasa din București. Vedeta și partenerul ei de viață vor deveni anul acesta părinți pentru a doua oară. Îndrăgitul cuplu mai are o fiică: Ava.