Andreea Podărescu, dată afară din casă de propria mamă: ”Eu nu mai am o familie”

Anul 2019 a început cum nu se poate mai prost pentru Andreea Podărescu. Bruneta a fost dată afară din casă de propria mamă.

Pe 2 ianuarie, Andreea Podărescu s-a văzut în stradă cu un copil în brațe și fără nicio sursă de venit. Bruneta locuia împreună cu mama și cu sora ei însă a fost nevoită să plece din casa în care a crescut. Relația cu familia ei s-a deteriorat și Andreea Podărescu a rămas singură pe lume. (CITEȘTE ȘI: AM FOTOGRAFIAT-O PE FOTOMODELĂ LA 6 DIMINEAȚA DUPĂ O NOAPTE NEBUNĂ ÎN LOFT!)

„De pe data de 2 ianuarie noi nu mai locuim împreună. Am fost nevoită să plec şi, cu riscul de a fi judecată pot să afirm faptul că eu nu mai am o familie. Din momentul în care eu am revenit în casa părinţilor mei, am observat că nu sunt deloc dorită în acea casă, dar am sperat că lucrurile se vor calma, că e totul doar în imaginaţia mea. Chiar nu mai eram dorită acolo. M-am văzut singură cu un copil, într-o familie care nu mă doreşte, despărţită de tatăl copilului meu, fără niciun ajutor şi trebuia să mă descurc şi să îmi cresc copilul.

Eu am avut dintotdeauna locuşorul meu în acea casă, doar că pe parcus au intervenit alte persoane, mai mult sau mai puţin din familie, care şi-au dorit ca eu să plec din casă. Pe data de 2 ianuarie eu a trebuit în 10 minute să strâng atât lucrurile mele, cât şi ale copilaşului şi să părăsim casa. Am preferat să strâng toate lucrurile copilaşului, iar eu am plecat cu ce era pe mine şi cu încă un rând de haine. M-am văzut pe stradă cu un copilaş care era răcit, avea febră.”, a spus Andreea Podărescu la Antena Stars.

Andreea Podărescu, relație cu scântei cu tatăl copiilor ei

Andreea Podărescu avea planuri de nuntă, iar alesul inimii sale era George. ”Aș vrea o rochie de prințesă, cu niște cristale, nu cu multe, nu grandioase, doar așa cât să mă pună în valoare”, spunea Andreea, pe atunci îndrăgostită lulea de George. Nu a fost să fie! La câteva luni după ce a născut, Andreea și George s-au despărțit. Apropiații au dezvăluit atunci motivul rupturii. Se pare că ea, fiind în depresie postnatală, era geloasă, iar George nu ar fi știut să dea unele explicații, atunci când era întrebat de una, de alta. După două luni de chinuri pentru amândoi, Andreea a făcut pasul, spunându-i că nu se mai poate continua așa

Într-un final însă aflând despre situația în care se află, tatăl copilului ei a ajutat-o să găsească o casă pentru ea şi pentru băiețelul lor. (VEZI ȘI: IULIANA LUCIU A DAT-O ÎN JUDECATĂ PE ANDREEA PODĂRESCU PENTRU CĂ I-A DENIGRAT IMAGINEA. DETALII DE ULTIMĂ ORĂ)

„El m-a sunat cât strângeam lucrurile copilaşului şi mi-a zis că, dacă vreau să-i dau copilul pentru că de mine nu îl interesează. Ulterior s-a scuzat zicând că nu m-a crezut. Noi mai avusesem discuţii. L-am mai sunat de câteva ori şi i-am spus că, copilul nu are tot ce-i trebuie. Îmi spunea că nu-l interesează. Într-un final a binevoit să căutăm o casă pentru mine şi pentru copil”, a mai adăugat Andreea Podărescu.