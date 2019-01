Andreea Podărescu s-a liniștit de când a devenit mamă. Mai ușor cu petrecerile nocturne, dar, pentru că e tânără și frumoasă, Andreea mai are câte o ieșire. În club! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a întâlnit-o pe fotomodelă pe ringul de dans, alături de o prietenă, iar apoi, pe la 6 dimineața, în stradă, în goana după taxi, la ieșirea din club.

Fostul fotomodel Andreea Podărescu s-a mai liniștit acum, după ce a avut o perioadă grea în viața sa… Depresie postnatală, acum un an, despărțirea și împăcarea cu George, alături de care îl are pe Andrei Anthony, sau controversele cu sora Nicoletei Luciu, care au fost la un pas să se rezolve în instanță! Motiv numai bun pentru a mai călca, din când în când, însă, și pragul petrecerilor. Și unde, în altă parte, dacă nu în club?

Așa s-a întâmplat acum câteva zile când, alături de o bună prietenă, Andreea a descins în LOFT. Fetele s-au distrat până la șase dimineața, când mămica ”prințișorului” de un an a tras semnalul de alarmă: ”Gata, plecăm!” Zis și făcut! Cele două și-au luat ”blănurile” pe ele și au ieșit în stradă, unde au ”pescuit” imediat un taxi. În scurt timp, au ajuns fiecare la casa ei. Nu înainte de a stabili, foarte probabil, pe timpul cursei, următoarea escapadă…

Relație cu scântei

Andreea Podărescu avea planuri de nuntă, iar alesul inimii sale era George. ”Aș vrea o rochie de prințesă, cu niște cristale, nu cu multe, nu grandioase, doar așa cât să mă pună în valoare”, spunea Andreea, pe atunci îndrăgostită lulea de George. Nu a fost să fie! La câteva luni după ce a născut, Andreea și George s-au despărțit. Apropiații au dezvăluit atunci motivul rupturii. Se pare că ea, fiind în depresie postnatală, era geloasă, iar George nu ar fi știut să dea unele explicații, atunci când era întrebat de una, de alta. După două luni de chinuri pentru amândoi, Andreea a făcut pasul, spunându-i că nu se mai poate continua așa.

”Decizia îmi aparține! Nu voi dezvolta acest subiect în nici un fel, îmi doresc doar să îmi canalizez toată atenția asupra celui mai de preț dar al vieții pentru mine: copilașul meu, căruia vreau sa îi ofer liniște și o creștere sănătoasă și frumoasă”, a spus, pe atunci, Andreea Podarescu

Bruneta i-a pus apoi unele condiții lui George, în privința copilului. Îl lăsa să-l vadă oricând pe Andrei Anthony, dar cu o condiție: să renunțe la custodia băiatului. Dar… La scurt timp, s-a împăcat cu George.

Disputa cu sora Nicoletei Luciu

Mare tam-tam a ieșit, nu cu mult timp în urmă, între Andreea Podărescu și Iuliana Luciu. Prima a acuzat-o pe sora Nicoletei Luciu că a vrut să-i fure iubitul. Simțindu-se umilită, Iuliana, fostă asistentă la “Acces Direct”, a luat decizia de a apela la instanță. A și trimis un comunicat în acest sens. A explicat ce s-a întâmplat, de fapt, cu marea întâlnire a ei și cu iubitul Andreei Podărescu.

“Crima pe care am făcut-o? Am întâlnit într-o locație, ÎNTÂMPLĂTOR, un fost iubit. Da, am avut gesturi familiare. Da, am depănat amintiri. Nu vorbiserăm de patru ani. Nici măcar numărul lui de telefon nu îl mai aveam și nici nu îl am! Oricât ar fi fost de nemulțumită de întâmplare această DOMNIŞOARĂ, nimeni şi nimic nu-i dădea dreptul să mă calomnieze. Sunt curioasă cum va dovedi în instanță că eu sunt o drogată şi toate celelalte mojicii pe care le-a scris despre mine”, este un parte din mesajul Iulianei, scris la două zile după atacul Andreei.

