Andreea Raicu, mărturisiri dureroase despre foștii iubiți: “Alegeam să mă despart pentru a nu trăi durerea despărţirii provocată de altcineva”

Andreea Raicu a împărtășit fanilor câteva aspecte dureroase din relațiile amoroase pe care le-a avut într-un nou articol scris pe blogul ei. Deși nu i-a fost deloc ușor să facă asta, frumoasa vedetă a povestit experiențele care i-au lăsat răni adânci în suflet, în speranța că unii dintre cei care îi vor citi mărturisirile își vor găsi răspunsurile pe care le caută de ceva vreme.

Andreea Raicu, mărturisiri dureroase despre foștii iubiți

Fără să dea numele bărbaților la care face referire, Andreea Raicu a făcut noi dezvăluiri despre foștii iubiți în articolul care se numește: “Cum faci să treacă mai ușor durerea desăarțirii”. Încă de la început, ea a recunoscut că, au fost situații în care a decis să pună punct unei relații, pentru că nu dorea să trăiască durerea unei despărțiri provocare de altcineva. În trecut, fosta prezentatoare TV s-a iubit cu fostul fotbalist Cristi Chivu. În perioada dintre 2004 și 2008 a avut o relație cu Tudor Chirilă, iar, ulterior, l-a avut ca partener de viață pe Horia Tecău, de care s-a despărțit în 2012.

“Întotdeauna am fugit de despărţiri. Am avut chiar o perioada în care, cred că în mod inconştient, alegeam să mă despart pentru a nu trăi durerea despărţirii provocată de altcineva. Îmi construiam poveşti ca să mă conving că acela nu era bun pentru mine, cum sunt sigura că şi tu ai făcut poate la un moment dat din teama de a nu fi rănită.

Şi da, am stat şi în relaţii toxice. Cert este că, în toată viaţa mea am trecut şi prin despărţiri care au lăsat durere şi tristeţe în urma lor. Mulţi ani nu am ştiut cum să trec mai usor peste aceste momente de care aş fi făcut orice să scap. În momentele în care ajungeam acasă şi eram singură, durerea îşi făcea simţită prezenţa şi mai mult. De aceea, mulţi ani am fugit de singuratate cât am putut. (…).

Tin minte ca la un moment dat m-am intalnit cu o cunostinta care imi spunea ca se despartise de iubitul ei in urma cu cativa ani si inca suferea. Sincer, recunosc ca m-a ingrozit situatia ei, avand in vedere ca si eu ma despartisem de cineva de curand si nu eram chiar cea mai fericita.

(…). Mulți ani nu am știut să fac diferența între durere și suferință. E una foarte mare. Durerea acceptată se consumă și trece, în vreme ce suferința te face să te îngropi în ea ca într-o mlaștină cu nisipuri mișcătoare, din care cu greu mai ieși. Așa că dă-ți voie să te doară, oricât de greu ți se va părea la început, pentru va trece și apoi te vei simți din nou liberă și plină de energie”, a scris Andreea Raicu pe blogul său.

Într-un alt articol postat pe blogul ei vara aceasta, Andreea Raicu a enumerat greşelile pe care le-a făcut în relaţiile sale de iubire:

1. Nu am ştiut să am răbdare

2. Mi-am dorit întotdeauna să îl schimb pe cel de lângă mine

3. Mi-am afişat nevoia de independenţa cu duritate

4. N-am înţeles că într-o relaţie sunt trei entităţi

5. Ani la rând cariera mea a fost pe primul loc

6. Nu am ştiut să-i arăt unui bărbat că văd micile lucruri pe care le face pentru mine

7. Am fost multă vreme greu de mulţumit şi inflexibilă

8. Incapacitatea de a trasă limite şi de a spune ce mă deranjează

9. Incapacitatea de a fi vulnerabilă

Andreea Raicu este fostă prezentatoare TV

Andreea Raicu s-a născut pe 18 iulie 1977 în București și este o vedetă de televiziune din România. Ea a debutat ca model și a câștigat câteva concursuri importante de modelling. Ulterior, ea a pășit în lumea televiziunii, unde a prezentat mai multe emisiuni, printre care se numără: “Big Brother” și “Megastar”. În prezent, ea este percepută ca un “fashion icon”, un promotor al stilulul și bunului gust în vestimentație.