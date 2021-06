Andreea Tonciu a ajuns cu fiica ei la spital: ”Sunt o persoană panicoasă!”

Andreea Tonciu a trecut prin clipe dificile în urmă cu o zi, atunci când fiica ei s-a îmbolnăvit și a trebuit să meargă la spital cu ea. Vedeta a dezvăluit totul pe Instagram și i-a avut alături pe numeroșii ei fani.

Rebecca, fiica Andreei Tonciu și a lui Daniel Niculescu, s-a îmbolnăvit, a luat o răceală, motiv pentru care vedeta a decis să fie consultată de medic. Avea să afle că nu e nimic grav, spre liniștea ei, micuța simțindu-se acum mult mai bine. „Bună dimineața! Eu acum am ieșit din casă. Mă duc că am puțină treabă. Rebi a rămas acasă momentan, pentru că este puțin bolnăvioară, dar o să-și revină curând. De aia am fost absentă, pentru că ieri am ajuns cu ea la spital, dar totul este în regulă, sunt foarte liniștită, cu toate că eu sunt o persoană care sunt foarte panicată, de fiecare dată fac ca toată alea, dar are o mică răceală, pot spune. Vă pup!”, a povestit Andreea Tonciu la InstaStory. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA TONCIU, DECLARAȚII HALUCINANTE DESPRE O VEDETĂ DIN ROMÂNIA: „O BATE SOȚUL DE O RUPE”)

Andreea Tonciu doarme cu fiica ei de patru ani

Andreea Tonciu dezvăluia că de patru ani doarme cu fiica ei. „Eu nu sunt o fire romantică. Nu-mi trebuie trandafiri, ineluşe, cadouaşe. Eu cu soţul meu mă întâlnesc aşa sporadic ziua sau când doarme Rebeca. De patru ani dorm cu fiica mea în pat noaptea, nu cu soţul meu”, a declarat Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu avea să răbufnească pe o rețea socială după ce mai mulți prieteni virtuali au criticat-o pentru că a editat o fotografie a fiicei sale, Rebecca. Bruneta i-a pus micuței un filtru de Instagram pe față, fapt care i-a deranjat pe cei care o urmăresc. “Am postat și eu o poză cu Rebi în care i-am pus un filtru și s-a întâmplat o mare nenorocire, pentru că p…., t…., f…., h…. comentează. Cum puteți, mă, să jigniți? Bă, nu vă e rușine? Nu vă e rușine de nesimțiți ce sunteți? R….. mintali ce sunteți. Cum vă permiteți voi să-mi jigniți copilul, care nu aveți ce face toată ziua și stați să dați comentarii. Niște nebuni, niște nesimțiți”, a spus Andreea Tonciu la InstaStory. (NU RATA: MOTIVUL PENTRU CARE SÂNZIANA BURUIANĂ SI ANDREEA TONCIU SE DUȘMĂNESC DE CINCI ANI)

În final, Andreea Tonciu a precizat că pe contul personal de Instagram are dreptul să posteze ce dorește, indiferent de părerile celor care o urmăresc. “Și apropo, fac ce vreau cu copilul meu, postez cum vreau, da? Mulțumesc lui Dumnezeu că am un copil frumos și tare deștept și îi pun ce filtru vreau eu. Nu vă mai uitați la mine pe Instagram sau pe Facebook, pentru că-mi vine să vă vorbesc foarte urât. Sunteți niște nesimțiți ăștia care jigniți copiii!”, a încheiat bruneta.