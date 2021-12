Andreea Tonciu a ajuns la spital. Vedeta a avut în ultima perioadă doar probleme

Andreea Tonciu trece prin clipe cumplite la acest sfârșit de an. Vedeta a ajuns de urgență la spital după ce a acuzat dureri groaznice de ureche, după ce ieri s-a plâns că este răcită. Dacă credeați că asta este totul, bruneta a aflat chiar cu o zi înainte de Ajunul Crăciunului că o persoană dragă ei a încetat din viață.

Anul 2021 nu a fost unul tocmai fericit pentru Andreea Tonciu, deoarece a fost de multe ori pusă la încercare de către viață, asta deoarece s-a confruntat cu extrem de multe probleme, multe dintre ele fiind legate de sănătate.

Andreea Tonciu, de urgență la spital: ”Îmi merge din ce în ce mai rău”

Astăzi, în timp ce gătea, Andreea Tonciu și-a dat seama că nu aude cu o ureche. Aceasta a crezut că ar putea avea otită, așa că s-a dus imediat la spital pentru a-și face un control, dar și pentru a vedea ceea ce este de făcut în acest caz.

„Bună dimineața dragilor! Țin să vă anunț că am un sfârșit de an foarte prost. Începând de pe data de 23 decembrie îmi merge din ce în ce mai rău. Ca orice femeie, m-am apucat și eu de gătit de dimineață, și ce credeți, mă duc acum la spital. După ce că sun răcită, nu aud cu o ureche, cred ca am otită.

Am avut atât de multe probleme în ultima perioadă, încât abia aștept să se termine acest an păcătos. Sunt așa foarte stresată, abia aștept să intrăm în noul an.”, a mărturisit Andreea Tonciu pe Instagram.

Andreea Tonciu și familia sa, probleme de sănătate pe tot parcusul anului 2021

Anul acesta, vedeta de televiziune, dar și întreaga familie a avut de suferit foarte mult. Toți membrii familiei au mers la medici după ce au fost infectați cu COVID-19 și au stat la pat câteva zile bune. Mai apoi, când au vrut să se bucure de o vacanță bine meritată, soțul și fiica ei au ajuns din nou pe mâna doctorilor, iar șirul problemelor poate continua până pe data de 23 decembrie când a aflat de decesul unei persoane dragi.

