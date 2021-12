Andreea Tonciu, mesaj de încurajare din partea Sânzianei Buruiană, înainte de participarea la ”Survivor”. Cele două nu își mai vorbesc de 5 ani

Andreea Tonciu va participa în cadrul show-ului de pe Pro TV ”Survivor România”, la începutul anului 2022. Un lucru complet surprinzător a fost faptul că printre persoanele care au încurajat-o pe aceasta, s-a aflat și fosta sa prietenă, Sânziana Buruiană. Cele două nu-și mai vorbesc de cinci ani, deoarece s-au certat.

Andreea Tonciu și Sânziana Buruiană se înțelegeau extrem de bine înainte cu mult timp. Au fost cele mai bune prietene și apăreau împreună în numeroase proiecte de televiziune. Ei bine, după nunta Andreei Tonciu, cele două au ajuns la cuțite.

Sânziana Buruiană: ”Are șanse mari să câștige, chiar dacă este femeie”

Cu toate că nu au mai ținut legătura, Sânziana nu s-a sfiit să îi transmită un mesaj de încurajare fostei sale prietene, Andreea Tonciu, chiar înainte de participarea sa în emisiunea ”Survivor România”.

”Are șanse mari să câștige, chiar dacă este femeie. Ai văzut, Elena Ionescu a câștigat. Andreea este determinată și îi place competiția și adrenalina. În viață, în momentul respectiv, fiecare face ce îi place. Eu și Tonciu am făcut multe proiecte împreună, acum 10 ani eram la Kanal D. Este foarte bătăioasă și sper să reziste, să nu i se facă dor de casă, de familie”, a declarat blondina pentru Click.ro.

Sânziana Buruiană a declarat că Tonciu a avut mâncare stricată la nuntă

Andreea Tonciu și Sânziana Buruiană au pus capăt prieteniei pe care o aveau de mulți ani. Totul s-a întâmplat după ce blondina a declarat în cadrul unei emisiuni TV că prietena ei i-ar fi servit la nuntă mâncare stricată. Cu toate acestea, în urmă cu 10 ani formau un duo spectaculos, iar prezența lor inocentă și amuzantă era pe placul publicului. Ei bine, acele vremuri au fost date uitării de către cele două vedete.

”Mi-a fost foarte rău. M-am ţinut de pereţi. Cred că am vomat de zece ori. Iniţial, am crezut că m-a deocheat cineva, dar apoi când am văzut că gluma se îngroașă, m-am alarmat. Am intrat în panică atunci când cea mică a început şi ea să vomite. Am alăptat-o, dar nu m-am gândit că o pun în pericol. E clar că ceva s-a întâmplat cu mâncarea acolo”, a declarat Sânziana imediat după nunta Andreei Tonciu.

