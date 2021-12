Sânziana Buruiană a părăsit România pentru job. Unde lucrează acum blondina: ”Câștig dublu și lucrez o oră pe zi”

Sânziana Buruiană a părăsit România pentru job. Vedeta a dezvăluit motivul pentru care a luat această decizie, dar și locul unde s-a angajat.

Timp de câteva luni bune, Sânziana Buruiană a fost protagonista reality-show-ului ”Mămici de pitici cu lipici”, împreună cu fiicele ei. Recent, însă, viața blondinei s-a schimbat la 180 de grade. Vedeta a primit o ofertă greu de refuzat în altă țară. Mai exact… în Ungaria!

Așa că.. Sânziana Buruiană și-a luat toată familia și s-a mutat peste hotare ca să prezinte o emisiune de teleshopping. Blondina susține că are un salariu mai mult decât satisfăcător.

"Îi mulţumesc lui Dumnezeu că El nu mă lasă niciodată pentru sufletul meu bun. Timp de un an, la «Mămici de pitici» am făcut lucruri frumoase împreună cu fetele mele şi m-am străduit să le arăt oamenilor de acasă cele mai frumoase activităţi alături de ele. Am primit imediat oferta de a prezenta emisiuni de teleshopping la Budapesta. Îi mulţumesc producătoarei de la „Mămici de pitici cu lipici", pentru că datorită acestui proiect frumos care a cuprins şi naşterea celei de a doua fetiţe am ajuns să am acum un salariu dublu faţă de cel din ţară şi să lucrez o singură oră pe zi!", a mărturisit vedeta pentru Click!

Sânziana Buruiană: ”Sunt zilnic în direct”

Viața i s-a schimbat radical și este extrem de fericită. Toată familia s-a adaptat în Ungaria, iar fetițele Sânzianei Buruiaă au zilnic activități care le țin în priză.

”Sunt locuri superbe în Budapesta, este un oraş de vis cu puţine restricţii faţă de ţara noastră. Emisiunea e zilnic în direct, trebuie să vorbesc o oră şi să fiu atentă la indicaţiile din cască în limba engleză. Fetele rămân în spaţiul de joacă cât eu fac treabă. Am închiriat un apartament care are şi o mică curte interioară ca loc de joacă. Îmi place liniştea de aici, este aproape de televiziune, oamenii sunt liniştiţi.

Fetiţele au multe activităţi aici. Izabela participă în continuare la concursuri de miss, face şedinţe foto, a câştigat locul 1 la Little Miss Hungary. Vizităm locuri frumoase, mergem la Zoo, sunt locuri de joacă, locuri cu animale, piscină pentru copii chiar mă gândesc în timpul liber să fac un reality-show împreună cu ele. Mă bucur că vecinii noştri unguri o plac atât de mult pe Izabela şi o pot implica în proiecte cu videoclipuri sau şedinţe foto. Cea mică a început să meargă bine şi se joacă împreună cu surioara ei”, a mai spus vedeta.