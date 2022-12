Andreea Tonciu și-a găsit o nouă ocupație, dar familia nu-i de acord! ”Nu mă lasă să am așa ceva, au sărit în capul meu”

Andreea Tonciu (36 de ani) și-a găsit o nouă ocupație, dar familia nu s-a declarat deloc încântată! Bruneta a povestit că a fost „prinsă” că și-a făcut cont de… TikTok! A mărturisit ce reacție a avut familia ei când a văzut că face live-uri pe platformă!

Și-a găsit o nouă ocupație, dar familia ei nu e încântată sub nicio formă! Andreea Tonciu a mărturisit faptul că și-a făcut un cont pe platforma TikTok, acțiune ce a provocat o adevărată ceartă în familie.

„În ultima perioadă, am înnebunit de-a dreptul. Mă cert cu toată familia, pentru că mi-am făcut TikTok. Deci nu se poate așa ceva. Familia Tonciu împreună cu familia Niculescu nu mă lasă să am așa ceva. Tot TikTok-ul este plin cu vocea mea. Eu de ce să nu am așa ceva? Mai fac niște meciuri, îmi place să mă amuz, să țip și au sărit în capul meu. Da, lăsați-mă, domne, în pace că fac ce vreau! Când sunt singură acasă fac Tiktok, când vine cineva acasă închid live-ul”, a spus Andreea Tonciu.

Ce reacție a avut soțul Andreei Tonciu

Nici soțul Andreei Tonciu nu a fost de acord cu noua ocupație a brunetei. Singura persoană care o susține este fiica ei, Rebecca.

„Eram într-un live cu cineva și el mă suna continuu, mi se bloca și live-ul, îmi dădea mesaje. Nu i-am zis, dar a aflat. Nu mai are ce să zică acum, am TikTok, pot să fac live, postări, fac ce vreau pe TikTok. Toată familia Tonciu cu toată familia Niculescu sunt împreună și au sărit pe mine. Singura care mă susține este fata mea, Rebecca, care vrea și ea să apară”, a mai spus Andreea Tonciu la Antena Stars.

Sursă foto: captură video, Instagram