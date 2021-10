Despre Andreea Tonciu s-au spus multe de-a lungul timpului însă, în ciuda tuturor bârfelor, bruneta a devenit o familistă convinsă și face orice îi stă în putință pentru ca fiica ei să fie bine. Fosta asistentă TV a făcut declarații exclusive pentru CANCAN.RO cu privire la modul în care se descurcă în pandemie, dar ne-a mărturisit și cum se protejează și ce măsuri a luat pentru micuță.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Andreea Tonciu a povestit cum trăiește valul 4 al pandemiei, dar și ce măsuri a luat pentru ca micuța Rebecca să fie în siguranță. Bruneta ne-a mărturisit că nu o mai duce pe cea mică la grădiniță. Cele două își petrec timpul împreună, mai ales că Andreea nu are filmări în această perioadă.

„Sunt acasă, gen izolată”

Cu toate acestea, fosta asistentă TV ne-a declarat că, în ceea ce o privește, nu mai este atât de panicată, așa cum era anul trecut și că trăiește altfel pandemia.

„Sunt pe acasă, cu fiică-mea. N-o duc la grădiniță, sunt acasă, gen izolată. Mi-e frică de viroze, de coronavirus. Prefer să stau cu ea acasă, dacă tot nu am filmări. Sunt foarte panicată, dar nu mai sunt cum eram anul trecut.

Lumea e nebună, lumea se duce la cumetrii, iese. Dacă era atât de periculos cum se spune la televizor, se închidea tot. Joi mă duc la ziua cuiva. Nu îmi mai e atât de frică, așa cum îmi era anul trecut. M-am vaccinat”, ne-a spus Andreea Tonciu, în exclusivitate.

Familia Andreei Tonciu a trecut prin momente cumplite

Andreea Tonciu și familia ei au trecut prin momente foarte grele, după ce toți s-au infectat cu norovirus, un virus care provoacă probleme digestive. Prima care s-a infectat a fost fiica Andreei. Au urmat ea, soțul, mama și sora ei.

„Există un virus, norovirus se numește, care debutează cu probleme digestive și, din păcate l-am luat și noi, nu știm de unde l-am luat, dar ne-a luat pe rând. Întâi a început cu Rebecca, după eu, după soțul meu, după mama mea și sora mea azi-noapte”, a explicat Andreea Tonciu la un post de televiziune, acum ceva timp.

Nu se uită la bani când e vorba de sănătate

„Când eram la mare a apucat-o, dar noi nu am mai stat, am găsit o clinică în Constanța, am pus-o pe Rebi pe picioare, iar a doua zi am plecat la București și după a treia zi l-au luat pe soțul meu aceleași simptome, stări de vomă, dureri abdominale…

Am sunat ambulanța la ora 2.58 și era ora 6 dimineața și încă nu venise ambulanța, deci 3 ore și 20 și până la urmă am căzut de acord cu soțul meu să sun la o ambulanță privată și au venit acasă.

Bineînțeles, costurile au fost foarte mari, dar nu se mai pune problema să ne uităm la bani atunci când este vorba de sănătate. Au venit într-o jumătate de oră și s-a rezolvat problema.

Soțul meu nu putea efectiv să stea în picioare și din două în două minute se ducea la toaletă și nici nu se putea duce la toaletă, trebuia să-l car eu pe brațe. Am crezut inițial că este coronavirus, dar ne-am făcut testele și au ieșit negative”, a adăugat Andreea Tonciu pentru sursa citată.

