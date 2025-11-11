Andrei Bănuță și Karmen de la Asia Express formează un cuplu? Cântărețul a făcut anunțul

Andrei Bănuță și Karmen Simionescu au atras atenția fanilor prin colaborările lor muzicale. Între cei doi părea să fie mai mult decât o simplă relație profesională, așa că artistul a oferit răspunul. Formează sau nu un cuplu cu fiica lui Adrian Minune? Răspunsul îl afli mai jos!
Andrei Bănuță și Karmen au colaborat și au lansat două piese: „Ring Ding Ding” și „Jur, te voi iubi”. Recent, fiica lui Adrian Minune apare în rolul iubitei din piesa „Minune de femeie” a artistului și are o mică intervenție muzicală la final.
Ei bine, aceste apariții ale celor doi în piese de dragoste nu au putut să nu ridice semne de întrebare în rândul fanilor. Karmen este o femeie divorțată cu un copil și Andrei Bănuță este un bărbat care nu s-a afișat oficial cu nicio femeie, deci este considerat singur. Ce este între ei, de fapt?
Această întrebare a avut-o și Denise Rifai. Invitat în emisiunea prezentatoarei TV, Andrei Bănuță a lămurit situația dintre el și Karmen. Artistul a spus că nu este „în vorbe” cu ea, dar că și-ar fi dorit și nu exclude niciodată această posibilitate.
„Nu sunt în vorbe cu fica lui Adi Minune. Carmen este, înainte să fie o artistă desăvârșită și fiica lui Adrian Minune, Carmen este o mamă extraordinară. Carmen are o fetiță de 5 ani, pe Sofi. Și Carmen este profund implicată. E o femeie pe care o apreciez foarte mult, din foarte multe puncte de vedere. Și… cred că la un moment dat în viața asta… mi-ar plăcea sau mi-ar fi plăcut să vorbesc cu ea, dar nu s-a potrivit niciodată. N-a fost un moment potrivit niciodată. Da. Dacă o să fie ceva, vă promit că veți fi primii care vor afla”, a spus Andrei Bănuță în emisiunea lui Denise Rifai.
