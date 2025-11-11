Acasă » Știri » Andrei Bănuță și Karmen de la Asia Express formează un cuplu? Cântărețul a făcut anunțul

Andrei Bănuță și Karmen de la Asia Express formează un cuplu? Cântărețul a făcut anunțul

De: Denisa Iordache 11/11/2025 | 08:11
Andrei Bănuță și Karmen de la Asia Express formează un cuplu? Cântărețul a făcut anunțul
Andrei Bănuță și Karmen de la Asia Express formează un cuplu? Sursă: Captură YouTube
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Andrei Bănuță și Karmen Simionescu au atras atenția fanilor prin colaborările lor muzicale. Între cei doi părea să fie mai mult decât o simplă relație profesională, așa că artistul a oferit răspunul. Formează sau nu un cuplu cu fiica lui Adrian Minune? Răspunsul îl afli mai jos!

Andrei Bănuță și Karmen au colaborat și au lansat două piese: „Ring Ding Ding” și „Jur, te voi iubi”. Recent, fiica lui Adrian Minune apare în rolul iubitei din piesa „Minune de femeie” a artistului și are o mică intervenție muzicală la final.

Andrei Bănuță și Karmen de la Asia Express formează un cuplu?

Ei bine, aceste apariții ale celor doi în piese de dragoste nu au putut să nu ridice semne de întrebare în rândul fanilor. Karmen este o femeie divorțată cu un copil și Andrei Bănuță este un bărbat care nu s-a afișat oficial cu nicio femeie, deci este considerat singur. Ce este între ei, de fapt?

Această întrebare a avut-o și Denise Rifai. Invitat în emisiunea prezentatoarei TV, Andrei Bănuță a lămurit situația dintre el și Karmen. Artistul a spus că nu este „în vorbe” cu ea, dar că și-ar fi dorit și nu exclude niciodată această posibilitate.

Tabel pensii | Ce pensie vei primi în România, în funcție de meseria pe care ai practicat-o
Tabel pensii | Ce pensie vei primi în România, în funcție de meseria...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

„Nu sunt în vorbe cu fica lui Adi Minune. Carmen este, înainte să fie o artistă desăvârșită și fiica lui Adrian Minune, Carmen este o mamă extraordinară. Carmen are o fetiță de 5 ani, pe Sofi. Și Carmen este profund implicată. E o femeie pe care o apreciez foarte mult, din foarte multe puncte de vedere. Și… cred că la un moment dat în viața asta… mi-ar plăcea sau mi-ar fi plăcut să vorbesc cu ea, dar nu s-a potrivit niciodată. N-a fost un moment potrivit niciodată. Da. Dacă o să fie ceva, vă promit că veți fi primii care vor afla”, a spus Andrei Bănuță în emisiunea lui Denise Rifai.

CITEȘTE ȘI:

Karmen Minune, probleme la Asia Express! Ce a pățit în timpul unei probe: „Mi s-a făcut rău”

Karmen Simionescu și-a dat „upgrade” în cabinetul esteticianului! Ce proceduri și-a făcut la față: „Nu că ar fi fost nevoie”

Tags:
Iți recomandăm
Câți ani are asiatica din imagine? Tamaș și Alexa au ”dat-o de gard” la Asia Express! Gafa i-a costat pe ”fotbaliști”
Știri
Câți ani are asiatica din imagine? Tamaș și Alexa au ”dat-o de gard” la Asia Express! Gafa i-a…
Panică pe aeroportul din Băneasa! Pasagerii Wizz Air au fost evacuați, după ce o flacără a apărut sub avion
Știri
Panică pe aeroportul din Băneasa! Pasagerii Wizz Air au fost evacuați, după ce o flacără a apărut sub…
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Lege pentru românii care stau la curte. Ce riscă proprietarii care nu respectă linia de hotar
Gandul.ro
Lege pentru românii care stau la curte. Ce riscă proprietarii care nu respectă...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin intermediul unui angajat pe meciurile echipei lor
Adevarul
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin...
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
Digi24
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat....
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă...
Parteneri
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Click.ro
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Ce spune Nicușor Dan despre declarația Oanei Gheorghiu și despre reacția CSM
Digi 24
Ce spune Nicușor Dan despre declarația Oanei Gheorghiu și despre reacția CSM
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
Digi24
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La...
Greșeala pe care o fac mii de șoferi: lasă uleiul 30.000 km și distrug motorul
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mii de șoferi: lasă uleiul 30.000 km și distrug motorul
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
go4it.ro
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Lege pentru românii care stau la curte. Ce riscă proprietarii care nu respectă linia de hotar
Gandul.ro
Lege pentru românii care stau la curte. Ce riscă proprietarii care nu respectă linia de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dan Petrescu, probleme grave de sănătate! Ce se întâmplă cu fostul antrenor de la CFR Cluj: „A ...
Dan Petrescu, probleme grave de sănătate! Ce se întâmplă cu fostul antrenor de la CFR Cluj: „A slăbit 30 de kilograme
Câți ani are asiatica din imagine? Tamaș și Alexa au ”dat-o de gard” la Asia Express! Gafa i-a ...
Câți ani are asiatica din imagine? Tamaș și Alexa au ”dat-o de gard” la Asia Express! Gafa i-a costat pe ”fotbaliști”
Panică pe aeroportul din Băneasa! Pasagerii Wizz Air au fost evacuați, după ce o flacără a apărut ...
Panică pe aeroportul din Băneasa! Pasagerii Wizz Air au fost evacuați, după ce o flacără a apărut sub avion
Cerșetorul român care i-a uimit pe polițiștii italieni! Câți bani au găsit carabinierii în buzunarul ...
Cerșetorul român care i-a uimit pe polițiștii italieni! Câți bani au găsit carabinierii în buzunarul său
Secretul bulgăroaicelor pentru o varză mereu proaspătă. Ce trebuie să știe toate gospodinele
Secretul bulgăroaicelor pentru o varză mereu proaspătă. Ce trebuie să știe toate gospodinele
Se deschide portalul 11:11: zi cu totul specială azi, 11 noiembrie 2025. Zodiile care vor fi afectate ...
Se deschide portalul 11:11: zi cu totul specială azi, 11 noiembrie 2025. Zodiile care vor fi afectate de schimbări
Vezi toate știrile
×