Andrei Bănuță și Karmen de la Asia Express formează un cuplu? Cântărețul a făcut anunțul

Andrei Bănuță și Karmen Simionescu au atras atenția fanilor prin colaborările lor muzicale. Între cei doi părea să fie mai mult decât o simplă relație profesională, așa că artistul a oferit răspunul. Formează sau nu un cuplu cu fiica lui Adrian Minune? Răspunsul îl afli mai jos!

Andrei Bănuță și Karmen au colaborat și au lansat două piese: „Ring Ding Ding” și „Jur, te voi iubi”. Recent, fiica lui Adrian Minune apare în rolul iubitei din piesa „Minune de femeie” a artistului și are o mică intervenție muzicală la final.

Andrei Bănuță și Karmen de la Asia Express formează un cuplu?

Ei bine, aceste apariții ale celor doi în piese de dragoste nu au putut să nu ridice semne de întrebare în rândul fanilor. Karmen este o femeie divorțată cu un copil și Andrei Bănuță este un bărbat care nu s-a afișat oficial cu nicio femeie, deci este considerat singur. Ce este între ei, de fapt?

Această întrebare a avut-o și Denise Rifai. Invitat în emisiunea prezentatoarei TV, Andrei Bănuță a lămurit situația dintre el și Karmen. Artistul a spus că nu este „în vorbe” cu ea, dar că și-ar fi dorit și nu exclude niciodată această posibilitate.

„Nu sunt în vorbe cu fica lui Adi Minune. Carmen este, înainte să fie o artistă desăvârșită și fiica lui Adrian Minune, Carmen este o mamă extraordinară. Carmen are o fetiță de 5 ani, pe Sofi. Și Carmen este profund implicată. E o femeie pe care o apreciez foarte mult, din foarte multe puncte de vedere. Și… cred că la un moment dat în viața asta… mi-ar plăcea sau mi-ar fi plăcut să vorbesc cu ea, dar nu s-a potrivit niciodată. N-a fost un moment potrivit niciodată. Da. Dacă o să fie ceva, vă promit că veți fi primii care vor afla”, a spus Andrei Bănuță în emisiunea lui Denise Rifai.

