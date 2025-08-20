Andrei și-a bătut joc de Ella, după ce l-a umilit în ultimul hal cu ispita Teo: ”Dumnezeu i-a deschis...”

Flacăra tentației s-a aprins pe Insula iubirii, iar primii din acest sezon care au căzut în păcat sunt Ella Vișan și ispita Teo Costache. Pe insula fetelor s-au derulat scene interzise minorilor, iar imaginile au ajuns și la iubitul concurentei. Cu un ochi râzând și cu un ochi plângând, Andrei Lemnaru a avut o reacție neașteptată atunci când și-a văzut partenera în brațele altui bărbat.

În urmă cu o zi, Ella Vișan nu a mai rezistat tentației și a căzut în ispită cu Teo. Cei doi și-au dat frâu liber sentimentelor (și imaginației) și au lăsat pasiunea să se aprindă între ei. După ce au fost norcoșii aleși pentru a petrece un date special, cei doi și-au luat rolul în serios și nu s-au lăsat până nu au respectat ”misiunea” până la capăt. Au ajuns unul în brațele altuia, iar de acolo… camerele de supraveghere din casa fetelor au surprins imagini demențiale.

Andrei Lemnaru a luată la mișto pe Ella după ce a văzut imaginile cu ea și ispita Teo

Ella Vișan și ispita Teo Costanche au fost aleși pentru a petrece un date special, un date de o zi și o noapte. Apropierea dintre cei doi este mai mult decât vizibilă pentru toată lumea, iar producătorii emisiunii au ținut cont de asta și au încercat să ”băge bățul prin gard”. Cu alte cuvinte, au profitat de context și le-au oferit celor doi ocazia să se dezlănțuie și să își dea frâu liber sentimentelor. Și chiar au făcut-o ca la carte.

În ediția 14 din sezonul 9, Ella și Teo au ajuns protagoniștii unor scene demne de filmele pentru adulți. Imaginile nu au putut fi difuzate în totalitate la TV, însă un lucru este cert: flacăra tentației s-a aprins pe insula băieților.

Andrei Lemnaru, iubitul Ellei, a fost pus în fața unor imagini greu de privit, însă reacția acestuia i-a surprins până și pe producătorii showului din Thailanda. Imediat după ce și-a văzut iubita în brațele lui Teo, pe cât de dureroase au părut imaginile de la bonfire, pe atât de detașată a fost atitudinea concurentului. Fără a lăsa să se vadă nicio urmă de dezamăgire sau resentiment, Andrei a luat situația în râs și chiar a luat-o pe Ella peste picior.

”Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a deschis ochii și ei picioarele. Ai văzut ce inteligentă s-a crezut, cu lumina stinsă? S-a ajuns de la privirea aia… în pat. Supărarea când îmi vine, dau chiloții de pe mine”, a spus Andrei.

Ce a spus Ella după ce s-a iubit cu Teo în baie

Retrăind din nou scenele pasionale cu Teo, de data aceasta din fața micilor ecrane, Ella a simțit nevoia să le transmită prietenilor virtuali un mesaj. Pe o rețea de socializare, concurenta de la Insula iubirii s-a spovedit și a mărturisit că scenele romantice din baie reprezintă singurul moment de la Insulă de care își este cu adevărat rușine.

”În seara aceasta, la televizor, ați văzut poate cel mai greu moment pentru mine din toată emisiunea. A fost acel episod în care apar împreună cu Teo… și, da, recunosc, este singurul moment din Insulă de care îmi este cu adevărat rușine. Un moment în care am fost „mai bătută” decât aș fi vrut, într-un context în care alcoolul, cu care nu sunt deloc obișnuită, și-a spus cuvântul. Teo a încercat să mă scoată din acel carusel, dar sinceritatea mea debordantă nu i-a dat voie. Am fost eu. Poate prea mult eu”, a declarat Ella Vișan, pe rețelele de socializare.

