Andrew Barabancea, decizie RADICALĂ după ce a suferit un infarct la 24 de ani. Totul este pentru binele lui

După ce a suferit un infarct la doar 24 de ani și a ajuns de urgență pe mâinile medicilor, Andrew Barabancea pare să se simtă acum mai bine și a oferit primele declarații despre ce s-a întâmplat. Tânărul este în continuare sub supraveghere medicală, se recuperează și a luat o decizie radicală. Ce plănuiește să facă fiul Ozanei Barabancea, după ce o să își revină complet.

În data de 28 aprilie, Andrew Barabancea îngrijora pe toată lumea anunțând că a suferit un infarct la doar 24 de ani. Acesta a ajuns de urgență pe mâinile medicilor, a trecut printr-o operația iar din fericire acum se află în afara pericolului. Totuși, tânărul este în continuare sub supraveghere medicală, iar acum a luat o decizie importantă pentru viața sa.

Așa cum spuneam, la câteva zile după ce a suferit un infarct la doar 24 de ani, Andrew Barabancea face primele declarații despre tot ce s-a întâmplat. Se pare că toate problemele au început în timpul nopții, atunci când fiul celebrei artiste s-a trezit cu o durere puternică în piept. Din fericire, acesta și-a dat rapid seama că este vorba de ceva grav și a cerut ajutor medical imediat.

„Eram acasă, mă luptam deja cu o infecție în gât. M-am trezit la 4-5 dimineața cu dureri masive în piept, am chemat salvarea, au venit două mașini până la urmă, șocați. Nu au vrut să îmi zică ce este pentru că nu voiau să mă panichez.

Am ajuns la Urgențe, m-au băgat direct în operație, iar de atunci în Terapie Intensivă. Recuperarea merge bine, stau sub supraveghere, medicii și asistentele de la Floreasca au grijă foarte bine de mine. Acum mă simt stabil, binișor, am momente și momente”, a mărturisit Andrew Barabancea, potrivit spynews.ro.