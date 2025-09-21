Acasă » Știri » Andrew Tate, primele declarații după tentativa de atac armat la reședința sa: „Un idiot a venit aici”

Andrew Tate, primele declarații după tentativa de atac armat la reședința sa: „Un idiot a venit aici"

De: Andreea Stăncescu 21/09/2025 | 10:52
Andrew Tate, primele declarații după tentativa de atac armat la reședința sa: „Un idiot a venit aici"
Andrew Tate, declarații despre bărbatul care a încercat să intre în casă
O situație tensionată a avut loc aseară, în jurul orei 20:50, când un bărbat înarmat a încercat să pătrundă în reședința familiei Tate. Suspectul, care transmitea totul în direct pe PumpFun, o platformă populară de streaming cripto, a fost surprins fluturând arma spre cameră și plimbându-se în afara proprietății înainte de a încerca să se apropie de locuință. Andrew Tate a oferit primele declarații în urma incidentului. 

Andrew Tate nu a ascuns faptul că momentul a fost unul extrem de tensionat pentru familia sa. El a subliniat că, deși arma părea a fi un pistol airsoft, paznicii familiei nu aveau cum să își dea seama în acele clipe dacă este o armă reală sau nu. În plus, acesta a mărturisit că acest episod i-a zdruncinat sentimentul de siguranță pe care credea că îl are în România.

Nu în ultimul rând, milionarul britanic a ținut să transmită că intrusul nu doar că a pus în pericol viața oamenilor din jur, dar a și demonstrat o lipsă totală de rațiune când s-a plimbat cu arma prin fața casei lui Tristan și Andrew Tate.

„Un idiot a venit aici fluturând ceea ce cred că era un pistol airsoft în fața casei noastre, crezând că e ceva comic. Este imposibil ca agenții de pază să-și dea seama dacă e reală sau nu, când vin aici și încep să amenințe cu un pistol în mână. Asta este destul de supărător pentru că trăim în România și credeam că este o țară sigură, dar se pare că nicăieri nu ești în siguranță cu oamenii ăștia. Acest idiot care a crezut că face ceva isteț, în ciuda evenimentelor recente, clar nu gândește”, a declarat Andrew Tate.

Frații Tate
Foto: Profimedia

Ce a spus bărbatul care a încercat să intre în casa fraților Tate

În contrast cu reacția furioasă a lui Tate, bărbatul reținut de paznici a încercat să își minimalizeze fapta și să o prezinte ca pe o strategie de marketing.Individul a încercat, de asemenea, să argumenteze că nu a încălcat legea, invocând faptul că se afla pe un drum public.

„Am vrut doar să ne promovăm criptomoneda de pe PumpFun (…) Sincer să fiu, nu (n.r. nu cred că a fost potrivit ce a făcut), dar atrage multă atenție asupra monedei noastre (….) E în regulă, nu am făcut nimic ilegal, în principiu, drumul este un drum public, nu am făcut niciun fel de zgomot, nu am făcut nimic”, a declarat bărbatul care a intrat în casa fraților Tate.

