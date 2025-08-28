Cine este Sheikha Mahra, prințesa din Dubai care s-a logodit cu rapperul French Montana

Rapperul French Montana și-a anunțat logodna cu o prințesă din Dubai pe nume Sheikha Mahra. Anunțul făcut de agentul rapperului confirmă în cele din urmă speculațiile despre relația celor doi, care fuseseră văzuți împreună la Paris anul trecut.

Rapperul în vârstă de 41 de ani (al cărui nume real este Karim Kharbouch) și prințesa s-au logodit în timpul prezentărilor de modă primăvară/vară 2026 din iunie de la Paris, unde Montana a defilat pentru brandul 3.Paradis, a anunțat unul dintre reprezentanții artistului.

Cine este logodnica lui French Montana

În vârstă de 31 de ani, Sheikha Mahra este fiica lui Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, șeic al Dubaiului și vicepreședinte și prim-ministru al Emiratelor Arabe Unite, și a lui Zoe Grigorakos, o grecoaică din înalta societate.

Numele complet al Mahrei este Sheikha Mahra bint Mohammed Rashed Al Maktoum. La naștere, ea a fost botezată Christina, dar a adoptat numele arab după ce s-a mutat în Emiratele Arabe Unite.

Mahra este unul dintre cei mai cunoscuți membri ai familiei Al Maktoum și este activă în societate și pe social media, promovându-și interesele din domeniul filantropiei, modei și curselor de cai.

După ce a obținut o diplomă în relații internaționale la Londra, prințesa s-a lansat în lumea afacerilor, odată cu lansarea liniei de parfumuri Mahra M1.

Neobișnuitul divorț al prințesei de un șeic din Emirate

Primul parfum al prințesei din Dubai, numit în mod intenționat „Divorț”, a fost lansat în 2024 și interpretat ca o declarație personală după încheierea căsătoriei sale cu un șeic și om de afaceri din Emirate, Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum.

Mahra și șeicul s-au căsătorit în aprilie 2023 și în mai 2024 li s-a născut o fiică, dar în iulie, Mahra a folosit o metodă neobișnuită pentru a divorța.

Ea a invocat o regulă islamică numită “triplul talaq”. Mahra a scris într-o postare pe Instagram (care între timp a fost ștearsă):

„Dragă soț, deoarece ești ocupat cu alți tovarăși, declar divorțul. Divorțez de tine, divorțez de tine și divorțez de tine. Ai grijă. Fosta ta soție.”

Ce spun legile islamice privind divorțul

Conform legii islamice, femeile pot iniția un proces numit „khula” pentru a obține divorțul, în timp ce bărbații trebuie să declare “talaq”. Metoda “triplului talaq” este invocată de bărbați pentru a dizolva o căsătorie pe loc, mai degrabă decât prin procedurile legale sau judiciare oficiale.

Practica este interzisă în multe țări musulmane precum Egipt, Pakistan și Irak, conform THE INDEPENDENT. Speculațiile cu privire la relația prințesei Mahra cu Montana au început la sfârșitul anului 2024, când perechea a fost văzută împreună la Săptămâna Modei de la Paris, mergând de mână și pozând pentru fotografii pe Pont des Arts.

De altfel, Montana și Mahra au și lăsat un lacăt care le simboliza dragostea, legat de faimosul pod.

