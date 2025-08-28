Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Cine este Sheikha Mahra, prințesa din Dubai care s-a logodit cu rapperul French Montana

Cine este Sheikha Mahra, prințesa din Dubai care s-a logodit cu rapperul French Montana

De: Adrian Sabau 28/08/2025 | 18:05
Cine este Sheikha Mahra, prințesa din Dubai care s-a logodit cu rapperul French Montana
Foto: Profimedia / Instagram Sheikha Mahra
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Rapperul French Montana și-a anunțat logodna cu o prințesă din Dubai pe nume Sheikha Mahra. Anunțul făcut de agentul rapperului confirmă în cele din urmă speculațiile despre relația celor doi, care fuseseră văzuți împreună la Paris anul trecut.

Rapperul în vârstă de 41 de ani (al cărui nume real este Karim Kharbouch) și prințesa s-au logodit în timpul prezentărilor de modă primăvară/vară 2026 din iunie de la Paris, unde Montana a defilat pentru brandul 3.Paradis, a anunțat unul dintre reprezentanții artistului.

Cine este logodnica lui French Montana

Foto: Instagram Sheikha Mahra

În vârstă de 31 de ani, Sheikha Mahra este fiica lui Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, șeic al Dubaiului și vicepreședinte și prim-ministru al Emiratelor Arabe Unite, și a lui Zoe Grigorakos, o grecoaică din înalta societate.

Numele complet al Mahrei este Sheikha Mahra bint Mohammed Rashed Al Maktoum. La naștere, ea a fost botezată Christina, dar a adoptat numele arab după ce s-a mutat în Emiratele Arabe Unite.

Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a...
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România:...

Mahra este unul dintre cei mai cunoscuți membri ai familiei Al Maktoum și este activă în societate și pe social media, promovându-și interesele din domeniul filantropiei, modei și curselor de cai.

După ce a obținut o diplomă în relații internaționale la Londra, prințesa s-a lansat în lumea afacerilor, odată cu lansarea liniei de parfumuri Mahra M1.

Neobișnuitul divorț al prințesei de un șeic din Emirate

Foto: Instagram Sheikha Mahra

Primul parfum al prințesei din Dubai, numit în mod intenționat „Divorț”, a fost lansat în 2024 și interpretat ca o declarație personală după încheierea căsătoriei sale cu un șeic și om de afaceri din Emirate, Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum.

Mahra și șeicul s-au căsătorit în aprilie 2023 și în mai 2024 li s-a născut o fiică, dar în iulie, Mahra a folosit o metodă neobișnuită pentru a divorța.

Ea a invocat o regulă islamică numită “triplul talaq”. Mahra a scris într-o postare pe Instagram (care între timp a fost ștearsă):

„Dragă soț, deoarece ești ocupat cu alți tovarăși, declar divorțul. Divorțez de tine, divorțez de tine și divorțez de tine. Ai grijă. Fosta ta soție.”

Ce spun legile islamice privind divorțul

Conform legii islamice, femeile pot iniția un proces numit „khula” pentru a obține divorțul, în timp ce bărbații trebuie să declare “talaq”. Metoda “triplului talaq” este invocată de bărbați pentru a dizolva o căsătorie pe loc, mai degrabă decât prin procedurile legale sau judiciare oficiale.

Practica este interzisă în multe țări musulmane precum Egipt, Pakistan și Irak, conform THE INDEPENDENT. Speculațiile cu privire la relația prințesei Mahra cu Montana au început la sfârșitul anului 2024, când perechea a fost văzută împreună la Săptămâna Modei de la Paris, mergând de mână și pozând pentru fotografii pe Pont des Arts.

De altfel, Montana și Mahra au și lăsat un lacăt care le simboliza dragostea, legat de faimosul pod.

(Citește și: Uluitor! French Montana l-a chemat pe Andrew Tate pe scena Beach, Please! S-au „rupt” împreună pe maneaua lui Salam)

Tags:
Iți recomandăm
Cum arată moșia familiei lui Viktor Orban. Acuzații grave la adresa prim-ministrului Ungariei: „Priviți pe ce merg banii contribuabililor”
Showbiz internațional
Cum arată moșia familiei lui Viktor Orban. Acuzații grave la adresa prim-ministrului Ungariei: „Priviți pe ce merg banii…
Cum arată acum fiica Christinei Applegate. Sadie a dus lupta cu boala mamei sale indirect
Showbiz internațional
Cum arată acum fiica Christinei Applegate. Sadie a dus lupta cu boala mamei sale indirect
Klaus Iohannis, notificat de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu. Suma e uriașă!
Mediafax
Klaus Iohannis, notificat de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu. Suma e...
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată...
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și...
David Popovici, vacanță fără lux și extravaganță. Orașul în care a fost surprins și cum a interacționat cu fanii
Adevarul
David Popovici, vacanță fără lux și extravaganță. Orașul în care a fost surprins...
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în...
REVOLTĂTOR: Pacientă jefuită în timp ce se afla pe masa de operație la un spital din Iași
Mediafax
REVOLTĂTOR: Pacientă jefuită în timp ce se afla pe masa de operație la...
Parteneri
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Imagini rare cu Tereza! Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Imagini rare cu Tereza!...
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
Prosport.ro
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Familia Iohannis, somată de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să plătească banii încasați din chirii în perioada 1999-2015
Click.ro
Familia Iohannis, somată de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să plătească banii...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10...
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Digi 24
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale...
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc și taxele de pod
Digi24
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
Impozitul auto și rovinieta se dublează! Ce măsuri pregătește Guvernul pentru 2025 și 2026
Promotor.ro
Impozitul auto și rovinieta se dublează! Ce măsuri pregătește Guvernul pentru 2025 și 2026
Metrorex anunță modificări pe Magistrala 4, începând cu 1 septembrie 2025! Ce trebuie să știe toți călătorii
kanald.ro
Metrorex anunță modificări pe Magistrala 4, începând cu 1 septembrie 2025! Ce trebuie să știe...
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren,...
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
kfetele.ro
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce...
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
WOWBiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat...
observatornews.ro
"Ne-a rupt sufletul copilul ăsta". Costi, unul dintre cei patru români morţi în Germania, urma...
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
go4it.ro
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era...
Ce a pățit, într-un cartier din București, polițistul erou care l-a salvat de la bătaie pe livratorul asiatic. Andrei Jianu nu e la prima ispravă
Fanatik.ro
Ce a pățit, într-un cartier din București, polițistul erou care l-a salvat de la bătaie...
Impozit auto 2026. Șoc total pentru pentru șoferii români. Cât vor achita în plus cei cu mașini vechi
Fanatik.ro
Impozit auto 2026. Șoc total pentru pentru șoferii români. Cât vor achita în plus cei...
Marele actor a murit! Lumea l-a iubit enorm. Îi făcea pe toți să râdă. Adio, maestre!
Capital.ro
Marele actor a murit! Lumea l-a iubit enorm. Îi făcea pe toți să râdă. Adio,...
Cine este Andrei, polițistul erou care l-a salvat pe livratorul nepalez atacat pe stradă
Romania TV
Cine este Andrei, polițistul erou care l-a salvat pe livratorul nepalez atacat pe stradă
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei. Totul e filmat (FOTO)
Capital.ro
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei....
Capsula timpului sigilată de Prințesa Diana, deschisă după 34 de ani. O călătorie emoționantă în anul 1991
evz.ro
Capsula timpului sigilată de Prințesa Diana, deschisă după 34 de ani. O călătorie emoționantă în...
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
Gandul.ro
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe...
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e căsătorit de 29 de ani
as.ro
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e...
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula...
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să ceară ajutorul apropiaților pentru a ieși din impas
radioimpuls.ro
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să...
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera
Fanatik.ro
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din...
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai Popescu, titulari! Update exclusiv
Fanatik.ro
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă:...
Știrile zilei, 25 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 25 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O vedetă Pro TV va dispărea de pe micul ecran! Se pregătește să schimbe scutece și să facă nopți ...
O vedetă Pro TV va dispărea de pe micul ecran! Se pregătește să schimbe scutece și să facă nopți albe: ”Mi se pare minunat!”
Cum a reușit Gina Pistol să slăbească 8 kilograme în doar două săptămâni. Prezentatoarea de ...
Cum a reușit Gina Pistol să slăbească 8 kilograme în doar două săptămâni. Prezentatoarea de la MasterChef a dezvăluit trucul
Primele declarații ale lui Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului Bolt: ...
Primele declarații ale lui Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului Bolt: ”Mi-a zis doar că îi pare rău. Nu se aștepta să fie văzut de cineva”
3 ZODII urmărite de ghinion în septembrie 2025. Acești nativi vor fi puși în dificultate!
3 ZODII urmărite de ghinion în septembrie 2025. Acești nativi vor fi puși în dificultate!
Imagini absolut șocante! Un celebru star TV, altădată sex-simbol, trăiește izolat și neîngrijit, ...
Imagini absolut șocante! Un celebru star TV, altădată sex-simbol, trăiește izolat și neîngrijit, într-o cocioabă!
Incendiu puternic în București! A fost emis mesaj RO-ALERT
Incendiu puternic în București! A fost emis mesaj RO-ALERT
Vezi toate știrile
×