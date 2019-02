Angajata unei primării din județul Olt, împuşcată accidental de soţ

Contabila Primăriei Poboru, din județul Olt, a fost împuşcată în braț, vineri seara, de soţul său, cu o armă de vânătoare. Primarul din localitate a declarat, pentru Mediafax, că totul s-a întâmplat accidental, în timp ce bărbatul de 30 de ani curăţa arma. Potrivit primarului comunei Poboru, Iulian Bărăscu, incidentul a avut loc vineri seara, în casa celor doi tineri. Bărbatul de 30 de ani ar fi declarat polițiștilor că și-a rănit soția din greşeală, împușcând-o în umăr, când curăţa arma de vânătoare.

Femeia de 29 de ani a fost transportată de urgență la spitalul din Slatina.

„Eu sunt la fața locului, cu Poliția, la casă, unde se pare că s-a întâmplat. Sunt șocat. E ca și fata mea, așa o consider, o fată care mi-a câștigat tot respectul, după aproape un an de zile de când e angajată la primărie. O familie de tineri vrednici, cuminți. Am aflat că s-a descărcat arma din greșeală, accidental, în timp ce încerca să o curețe. E criminalistica aici, în vilă, cercetează. Au vilă, tractoare, capre, vaci, oi, mașini. Am angajat-o contabil prin concurs, o familie model. Tatăl lui e un om apreciat, poștaș în sat. Cred că își pregătea arma pentru sâmbătă, când mergea la vânătoare. Erau la masă, nu era nicio problemă „, a declarat Iulian Bărăscu, primarul comunei Poboru.

Împușcată accidental cu o armă cu alice

Femeia a fost dusă la spital, unde medicii au dus-o direct în sala de operație. Femeia este rănită în porțiunea dintre cot și umăr, iar chirurgii încearcă să îi salveze femeii mâna.

Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz.

„Am fost sesizați prin 112 de către un bărbat, din comuna Poboru, despre faptul că o femeie sângerează în zona umărului. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și din primele verificări au stabilit faptul că o femeie, de 29 de ani, din comuna Poboru, în timp ce se afla în locuință, ar fi fost împușcată accidental de către soțul său, cu o armă de vânătoare cu alice. Bărbatul este deținător legal de armă de vânătoare. Femeia a fost transportata la o unitate spitalicească in vederea acordării de îngrijiri medicale”, a declarat Alexandra Dicu, purtătorul de cuvânt al IPJ Olt.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

